Cómo Dios llamó silenciosamente a Martin Luther King, Jr.

Casi una década antes de morir, King compartió su "historia vocacional". Su respuesta a la llamada de Dios muestra cómo puede ser la entrada en una vocación

Mientras dedicamos tiempo a celebrar el legado del Dr. Martin Luther King, Jr. el 15 de enero, es inspirador aprender un poco más sobre la fuente de su coraje y fortaleza, que fue su fe en Jesús.

King no puede entenderse al margen de su fe cristiana. Como ministro religioso criado en una familia de ministros religiosos, King fue profundamente moldeado por las palabras de la Biblia y las tradiciones de la iglesia negra de Estados Unidos. Como dijo un profesor: «Fue un hombre de iglesia de principio a fin».

No mucha gente sabe que King se planteó ser médico y luego abogado antes de responder finalmente a la llamada que sintió de Dios para convertirse en ministro. La forma en que respondió a esa llamada ofrece una visión fascinante de cómo puede ser el inicio de una vocación.

Ni zarza ardiente ni luz cegadora

Casi una década antes de morir, compartió su «historia vocacional» con Joan Thatcher, directora de publicidad de la Convención Bautista Americana. En su petición de escuchar su historia, Thatcher señaló: «Al parecer, muchos de nuestros jóvenes siguen pensando que, a menos que vean una zarza ardiente o una luz cegadora en el camino de Damasco, no han sido llamados».

En cambio, la llamada de King fue algo lento pero insistente. Aunque creció, como él mismo dijo, «hijo de un predicador bautista, nieto de un predicador bautista y bisnieto de un predicador bautista», no era una conclusión inevitable que él también tomaría el paño.

Escribió, en su declaración a Thatcher, lo siguiente:

Mi llamada al ministerio no fue ni dramática ni espectacular. No se produjo por una visión milagrosa ni por una experiencia de luz cegadora en el camino de la vida. Además, no fue una realización repentina. Fue más bien la respuesta a un impulso interior que me fue invadiendo poco a poco. Este impulso se expresaba en un deseo de servir a Dios y a la humanidad, y en la sensación de que mi talento y mi compromiso podían expresarse mejor a través del ministerio.