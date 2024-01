Así podrás mantener la esperanza como santa Josefina Bakhita

Santa Josefina Bakhita, gran santa africana, tuvo una sufrida existencia pero fue capaz de mantener viva la esperanza de Cristo en su corazón.

Santa Josefina Bakhita, una esclava africana del siglo XIX, conoció de primera mano los horrores de la humanidad. Fue secuestrada muy joven y golpeada hasta sangrar.

Tuvo una vida difícil, pero más tarde, cuando conoció el cristianismo, pudo tener un profundo sentimiento de esperanza que superó cualquier sufrimiento que experimentara.

El Papa Benedicto XVI destacó su ejemplo en su encíclica sobre la esperanza, Spe Salvi, y narró cómo conoció la esperanza que se encuentra en Jesús:

Su nueva esperanza

Su nueva esperanza en Dios alimentaba cada parte de su ser y contagiaba esa esperanza a todos los que conocía.

Ahora tenía «esperanza», ya no solo la modesta esperanza de encontrar amos que fueran menos crueles, sino la gran esperanza: «Soy definitivamente amada y me pase lo que me pase, me espera este Amor. Y así mi vida es buena». Gracias al conocimiento de esta esperanza, fue «redimida», dejó de ser esclava y se convirtió en hija libre de Dios.

Comprendió lo que Pablo quería decir cuando recordaba a los Efesios que antes estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo: sin esperanza porque sin Dios. Por eso, cuando la iban a llevar de vuelta a Sudán, Bakhita se negó; no quería volver a separarse de su «Paron».