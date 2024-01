Ejemplo de oración del Dicasterio para bendecir parejas irregulares

El jueves 4 de enero el Dicasterio para la Doctrina de la Fe dio un ejemplo de "oración sencilla" que no pretende justificar algo que no es moralmente aceptable

El 18 de diciembre, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó Fiducia supplicans, un documento en el que el Vaticano abre la posibilidad de bendecir a las parejas del mismo sexo como parte de un «gesto pastoral» y al margen de cualquier liturgia. «En la breve oración que puede preceder a esta bendición espontánea, el ministro ordenado podría pedir paz, salud, espíritu de paciencia, diálogo y apoyo mutuo, así como la luz y la fuerza de Dios para poder cumplir plenamente su voluntad», señala el documento.

Clarificar la acogida

En un texto publicado el 4 de enero de 2024 para «ayudar a clarificar la acogida» de Fiducia Supplicans, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe detalla la forma que adoptaría la bendición.

«Esta forma de bendición no ritualizada, en virtud de su sencillez y brevedad, no pretende justificar algo que no es moralmente aceptable. Obviamente no es un matrimonio, pero tampoco es una ‘aprobación’ o ratificación de nada. Es simplemente la respuesta de un pastor a dos personas que piden la ayuda de Dios. En este caso, el pastor no pone condiciones y no quiere saber nada de la vida íntima de estas personas», afirma el documento.