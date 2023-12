Tres puntos para entender la declaración Fiducia Supplicans

La bendición a parejas del mismo sexo y en situaciones irregulares no cambia lo que enseña la Iglesia, en tres puntos te explicamos de qué se trata.

La Iglesia es madre y maestra (CEC, art. 3), por lo tanto, se preocupa por todos sus hijos, buenos y malos; los bendice por igual, pues Dios «quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1a Tim 2, 4).

Por lo tanto, no puede despreciar a ninguna persona, sin importar su forma de vida. En ese sentido, es necesario leer con detenimiento la DeclaraciónFiducia Supplicans del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, emitido el 18 de diciembre de 2023, en el que aborda el tema de las bendiciones a parejas del mismo sexo y en situaciones irregulares. El mismo documento afirma que no se trata de bendiciones litúrgicas y deja clara la postura del sacramento del matrimonio entre hombre y mujer.

Para tener una visión más profunda del asunto, Aleteia consultó con el obispo Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, presidente de la Comisión Episcopal de Laicos, y esto fue lo que nos dijo.

La respuesta a una dubia

Para comenzar, Mons. Víctor Alejandro dice que, ya en el 2021, la Congregación para la Doctrina de la Fe había dado respuesta a unadubiapresentada por los cardenales acerca de la bendición a las uniones de personas del mismo sexo (22 de febrero de 2021), donde la respuesta era negativa.

Ahora bien, el obispo Aguilar Ledesma dice que la Declaración se refiere a las bendiciones que se pueden dar a estas parejas como se dan a cualquier persona. Para eso menciona tres puntos importantes:

1

Bendición a la persona, no al pecado



Respecto a este punto, el obispo declara que no se puede saber cómo llegan las personas, es decir «si tú vienes a decirme ‘bendígame, padre’, no te voy a preguntar qué hiciste antes, o de dónde vienes». En este sentido, se puede bendecir a la persona, y no implica que se esté aceptando el pecado. «Nosotros bendecimos a Dios y Él no nos rechaza por ser pecadores cuando decimos ‘bendito sea Dios'».

2

No habrá un ritual especial para la bendición



La bendición puede darse de manera ‘informal’, es decir, no habrá un ritual como el de sacramentos o de bendiciones especiales para ellos. De hecho, comenta, los sacerdotes bendicen a todas las personas en Misa y fuera de ella. Así será, entonces, como se procederá con estos hermanos, pues no se sabe si a través de una bendición, comiencen a acercarse a la Iglesia.

3

Evitar confundir a la gente



Por último, Mons. Aguilar destaca que no se debe confundir a la gente, es decir, «si alguien hace una fiesta y me invita, y ahí me piden una bendición para una pareja, no podré hacerlo», por la sencilla razón de que no se puede conocer la condición de las personas. Tampoco podrán acudir a la notaría parroquial para pedir una ceremonia. Con ello se evitará caer en situaciones que puedan hacer creer a los fieles que se está llevando a cabo un matrimonio, que claramente no está permitido realizar.

Conferencia del Episcopado Mexicano

La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado para brindar orientación pastoral respecto a esta declaración en donde expresan su comunión con el Santo Padre y siguen sus orientaciones para favorecer la caridad pastoral en el anuncio del Evangelio. En el documento se menciona lo siguiente:

«Si bien no se pueden bendecir ritualmente uniones que contradigan la doctrina sobre el matrimonio, sí se pueden ofrecer oraciones no litúrgicas a quienes las soliciten con espíritu de fe y apertura, sin ánimo de legitimar situaciones irregulares, sino como expresión de la misericordia pastoral de Cristo y de la Iglesia hacia toda persona».

Para conocer el mensaje completo de la Conferencia del Episcopado Mexicano, emitido el 19 de diciembre de 2023, se puede acceder al documento desde aquí.