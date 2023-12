Recuerdan a Benedicto XVI, a un año de su muerte, en San Pedro

Se celebró la Misa en memoria de Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. Fue presidida por monseñor Gänswein y concelebraron cincuenta sacerdotes y obispos

«La oración de Benedicto XVI, especialmente en los últimos años de su vida, se caracterizó por una intensidad creciente», dijo el antiguo secretario del Papa alemán en una homilía de casi un cuarto de hora, pronunciada con ocasión de la Misa en memoria de Benedicto XVI, celebrada en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro en la mañana del 31 de diciembre de 2023, un año después de la muerte del Papa emérito. Mons. Gänswein recordó el apego de Benedicto XVI a la Navidad, que había descrito como «el día más hermoso del año» el 25 de diciembre de 2022, una semana antes de su muerte.

En la fiesta de la Sagrada Familia, que conmemora «el primer aniversario de su regreso a la Casa del Padre», monseñor Gänswein recurrió a la vida de oración de Benedicto XVI para ayudarnos a comprender «el misterio de la Iglesia, que es la gran familia de Dios».

Volviendo al Evangelio de san Lucas del día, Mons. Gänswein subrayó que «el corazón contemplativo de la Madre de Dios es un modelo para todo creyente que observa y confronta las palabras y las acciones de Jesús». Esta confrontación lleva siempre a «progresar en el conocimiento de Jesús, a entrar en amistad con Él, que se hace así contagiosa», y favorece el desarrollo de una «Iglesia misionera».

«En los años que siguieron a su renuncia al ministerio petrino, Benedicto XVI se dedicó sobre todo a esta dimensión de la vida de fe», la oración y la meditación, subrayó el arzobispo alemán. Monseñor Gänswein, con la voz entrecortada por la emoción, citó las palabras de Benedicto XVI en el último rezo del Ángelus como Papa reinante, el 24 de febrero de 2013:

«El Señor me llama a esta ‘subida de la montaña’, a dedicarme aún más a la oración y a la meditación. Pero esto no significa abandonar a la Iglesia; al contrario, si Dios me pide esto, es precisamente para que pueda seguir sirviéndola con la misma dedicación y amor con que he tratado de hacerlo hasta ahora».