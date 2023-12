Un acto de amor: adoptó a dos de sus cuatro hijos

La adopción es un camino precioso, lleno de sorpresas, lleno del amor de Dios, de gracias y de satisfacciones muy grandes", declaró Mariana para Aleteia.

Imagínate recibir a uno de tus hijos de manos de un sacerdote. Esta es la historia de Mariana y Héctor que decidieron adoptar a dos de sus cuatro hijos.

Mariana Amozurrutia compartió para Aleteia que ha sido católica desde siempre; su convicción la ha llevado a confiar en Dios en todas las áreas de su vida, pero en especial en el de la familia, al momento de que el Señor les plantó el deseo de la adopción.

El inicio de una familia

Mariana y Héctor se casaron hace 23 años con la idea de tener hijos pronto, sin embargo, desde un principio se dieron cuenta de que tenían problemas al tratar de concebir, por lo que decidieron someterse a procedimientos médicos. Menciona que le sugirieron métodos como la fecundación in vitro, que ella rechazó. «No son sanos para la persona, no están en orden y no está en concordancia con el Magisterio de la Iglesia católica».

Siguió los tratamientos hormonales que la Iglesia permite y pudo tener a su primera hija. Sin embargo, al querer concebir un segundo hijo, la pareja no tuvo éxito.

La idea de adoptar comenzó al ver que algunos familiares ya lo habían hecho, pero Mariana menciona que, al escuchar los tabús que había, se frenaba un poco; al paso del tiempo, decidió cumplir con la voluntad de Dios y responder a ese anhelo que había en su corazón.

La apertura a la vida

Iniciaron el proceso de adopción en VIFAC, un centro de embarazo donde buscan, de primera instancia, que el bebé se quede con la madre. No obstante, en caso de que la madre quiera dar a su hijo en adopción, se encargan del proceso.

Menciona que el proceso puede llegar a ser largo, dependiendo del tiempo que la pareja requiera para entregar la gran cantidad de documentos requeridos. Ellos tardaron un par de meses en entregar sus papeles para asegurar que el niño sería recibido en un hogar digno.

A los pocos meses recibieron a su segunda hija, una bebé de un año y dos meses que estaba un poco mal de los riñones. Comenta que como la pequeña tenía un problema de salud y su esposo es doctor, eso facilitó la situación. Incluso, el hecho de tener a una hermana mayor ayudó.

Después, iniciaron el proceso para recibir a su tercer hijo, un varón. Un día les llamaron de Vifac para decirle que estaban «embarazados». Nueve meses después se les anunció que tenían que ir al templo para recibirlo.

«Te dicen; ‘ya nació tu bebé y lo vas a recibir en tal a tal hora’. A nosotros nos tocó, a nuestro tercer hijo, recibirlo el día de san José -que es el 19 de marzo- el día también de la adopción, porque él es un padre adoptivo de Jesús. Así que, el sacerdote, te entrega al bebé en el templo, da una bendición para la familia».

Pasaron los años y Mariana quedó embarazada de su cuarta hija.

Un pilar fundamental: la buena relación en el matrimonio

Es esencial que la pareja que busca recibir a un integrante nuevo en su familia tenga puntos en común y objetivos que ayuden a superar los retos que se enfrentan. Ella lo sintió de esa forma con su esposo, porque comenta que si uno confía en la gracia de Dios, se unen en este nuevo proyecto.

«En cuanto al matrimonio, eso ayuda, porque dices, vamos tú y yo, a pesar de lo que la gente diga y eso es muy bonito también, eso une».

La adopción es un acto de amor

Mariana ve la adopción como un acto de amor muy grande, incluso heroico, porque es importante que los hijos sepan que han sido amados desde un inicio. Es por eso que a ella le recomendaron ser abierta con el tema de la adopción y decirles, desde el primer momento, que habían llegado a casa por medio de la adopción.

Señala que la adopción es un tema en el que debe haber más apertura. Los matrimonios que tienen el objetivo adoptar deben informarse y hablar con papás que ya han tenido esta experiencia porque es un proceso que no debe estar lleno de tabús.