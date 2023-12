Acércate al pesebre en Navidad como los pastores

Los pastores fueron los primeros en presenciar el nacimiento de Jesús y nos recuerdan la sencillez con la que debemos acercarnos al pesebre





En el Evangelio de san Lucas, al nacimiento de Jesús le sigue inmediatamente la visita de varios pastores cercanos. Son las primeras personas fuera de la Sagrada Familia que ven a Jesús recién nacido.

Esto es significativo ya que Jesús no se reveló primero a los Magos, sino a los humildes pastores.

El Papa Benedicto XVI reflexionó sobre esta realidad en una homilía sobre la Navidad de 2006:

Acabamos de escuchar en el Evangelio el mensaje dado por los ángeles a los pastores durante aquella Noche Santa, mensaje que ahora nos proclama la Iglesia: «Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre» (Lc 2,11-12). A los pastores no se les da como señal nada milagroso, nada extraordinario, nada magnífico. Lo único que verán es un niño envuelto en pañales, que, como todos los niños, necesita los cuidados de una madre; un niño nacido en un establo, que por eso no yace en una cuna, sino en un pesebre. El signo de Dios es el niño necesitado de ayuda y en la pobreza.

Jesús podría haberse revelado en gran gloria, como rey sobre todo el mundo.

En lugar de eso, vino como un bebé, indefenso, y se reveló a los pastores, considerados entonces entre lo más bajo de la sociedad.

La sencillez de Dios

Benedicto XVI continúa reflexionando sobre este hecho, subrayando la sencillez de Dios:

El signo de Dios es la sencillez. El signo de Dios es el bebé. El signo de Dios es que se hace pequeño por nosotros. Así es como reina. No viene con poder y esplendor exterior. Viene como un niño, indefenso y necesitado de nuestra ayuda. No quiere abrumarnos con su fuerza. Nos quita el miedo a su grandeza. Pide nuestro amor: por eso se hace niño. No quiere otra cosa de nosotros que nuestro amor, por el que aprendemos espontáneamente a entrar en sus sentimientos, en sus pensamientos y en su voluntad: aprendemos a vivir con Él y a practicar con Él esa humildad de renuncia que pertenece a la esencia misma del amor. Dios se hizo pequeño para que pudiéramos comprenderle, acogerle y amarle.