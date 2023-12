Echa un vistazo a las grandes cualidades que tenía este gran y sencillo hombre convertido en Doctor de la Iglesia







San Juan de la Cruz es, sin duda, uno de los santos que nos permite ver, a través de sus consejos, cómo es llevar verdaderamente una vida espiritual fructífera, y sobre todo, llena de esperanza en Cristo.

Supo encaminar todas sus virtudes, al igual que todos sus talentos al servicio de Dios, de tal forma que en el año de 1567 conoce a santa Teresa de Ávila, quien más tarde se convertiría en su gran amiga.

Cuando nos preguntamos si es posible alcanzar la santidad en compañía de nuestros amigos, la respuesta seguro la sabes y es que ¡Claro que es posible! para ello es importante cultivar nuestras amistades, para que den un buen fruto.

Aquí te compartimos algunos consejos para fortalecer tus relaciones de amistad de la mano de dos grandes doctores de la iglesia católica.

CarlosBarquero | Shutterstock

1

Ora por tus amigos



Definitivamente no puede faltar este punto en ninguna relación humana. De esta forma estaremos unidos a Dios y a nuestros amigos, encaminando la amistad a Cristo, para que así ambos puedan ganarse el cielo.

San Juan siempre oró por su buena amiga Teresa, así como ella por él. De hecho, en las noches que pasó aprisionado oraba con más intensidad a Dios por el plan que les había encomendado.

Y aunque en ese momento no estaban cerca, oraban el uno por el otro. Además, esto nos deja el ejemplo de que no importa la distancia o no ver a diario a tus amigos, pues la oración siempre une los corazones.

2

escucha activa



Sabemos que estos santos podían quedarse horas hablando de sus experiencias místicas, de fe, de sus ideas, escritos y de sus preocupaciones, pero siempre escuchando con atención.

Hoy tú puedes hacer lo mismo con tus amigos, ya que todos necesitamos ser escuchados y qué mejor que nos escuche uno de nuestros amigos al que le tenemos confianza. Dedica el tiempo necesario para escuchar a tus amigos.

3

Consejo



En efecto, cuando queremos a alguien buscamos su bien mayor, por lo que es sano en cualquier amistad que ambos puedan encaminarse cuando uno se está saliendo del camino.

Cuando san Juan de la Cruz, quería dejar la orden carmelita, para entrar a la orden cartuja y convertirse en Monje, santa Teresa le plantea la misión y lo convence de seguir con los carmelitas y lo motiva a no desistir. Al contrario, lo encamina hacia donde Dios quería que fuera.

Una verdadera y profunda amistad, también está ahí para recordarte cuál es la meta y esa meta tan anhelada es la santidad.

4

Testimonio



Bien dicen que el ejemplo arrastra. Así que, con cada una de tus amistades busca que cada actividad tenga un sentido y que, de esta manera, se pueda evangelizar por medio de sus acciones.

Invita a tus amigos a lugares sanos de convivencia e incluso a realizar actividades solidarias y de servicio.

De esta misma forma lo hacía san Juan con sus amistades, por ello, en él veían a un hombre que reflejaba la luz de Cristo y sus frutos enriquecían la amistad.

5

se una fortaleza



Así como san Juan siempre procuraba sus amistades y las fortalecía con sus buenas y profundas charlas, de la misma manera puedes dar ánimos, hacerle saber a tus amistades que pueden confiar en ti.