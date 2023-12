El Vaticano ha impulsado el consumo de vino al menos desde el siglo IV

Todos sabemos que el vino es una parte fundamental de la Misa católica y de la cultura católica, por lo que no es de extrañar que el Vaticano tenga el mayor consumo de vino per cápita del mundo: cada habitante del Estado consume una media de 19,2 galones de vino al año. Según explica la revista This Day in Wine History, los lazos entre el Vaticano y los vinicultores se remontan al menos al siglo IV, cuando el Papa Julio I creó la primera bodega papal.

En el siglo XIII, el Estado Vaticano adquiría vino tanto para consumo personal como para abastecer a los pobres. Según detalla Liana Marabini en un medio católico italiano, el vino destinado a fines filantrópicos procedía en su mayor parte de la zona, mientras que el que consumían el Papa y su personal procedía de lugares más lejanos, como el Vesubio, Grecia y la Toscana.

Fue sobre todo durante el papado de Aviñón cuando la Santa Sede se trasladó a la ciudad francesa de Aviñón, cuando el apetito de los Pontífices por el vino contribuyó al desarrollo de la viticultura en regiones como la Provenza, donde los bodegueros producían vinos destinados al consumo papal, como Cassis, Marignane, Cagnes, Roquevaire, Aubagne, Cucuron y Manosque.

Cuando la Santa Sede volvió a Roma en el siglo XV, el Vaticano vivió lo que los expertos denominaron la «edad de oro» del vino vaticano. Como se detalla en This Day in Wine History, el Papa Julio II poseía viñedos en la región de Frascati, en el Lacio, mientras que el Papa León X recaudaba un impuesto sobre el vino para los vinicultores romanos con el fin de garantizar la disponibilidad de vino suficiente en la ciudad.

En el siglo XVI, el Vaticano era casi autosuficiente en la producción de vino, y el Papa Pablo III amplió sus viñedos en tierras ganadas al río Tíber. Como se informa en This Day in Wine History, el Vaticano también creó el primer «banco de vino» del mundo en el siglo XVI, recogiendo ánforas de vino de otras regiones, como Campania, y almacenándolas en bodegas.

Tras la unificación de Italia en 1860 y la consiguiente pérdida de tierras del Estado Vaticano, la Santa Sede dejó de ser un productor de vino autosuficiente, pero aún podía contar con viticultores afiliados en regiones como Montepulciano en Toscana, Frascati en Lacio y Fiano di Avellino en Campania.

La Santa Sede reactivó su propia producción de vino a finales del siglo XIX, cuando la epidemia de filoxera diezmó los viñedos de toda Europa. Para garantizar una fuente fiable de vino, el Papa León XIII puso en marcha el cultivo de una vid resistente a las enfermedades en tierras vaticanas. Hasta hoy, los viñedos vaticanos producen vinos tintos a base de uvas Merlot y Cabernet Sauvignon.

En la actualidad, el Estado Vaticano produce su propia mezcla de vinos tintos elaborados con uvas Merlot y Cabernet Sauvignon cultivadas en el Vaticano. También cuenta con una red de proveedores de confianza cuidadosamente seleccionados por los somilleres oficiales de la Santa Sede.

Las preferencias del Papa Francisco

El Papa Francisco, que procede de una familia de viticultores italianos afincados en Argentina, aprecia mucho un vino tinto Primitivo producido por Erminio Campa, viticultor de la región meridional italiana de Apulia.

Algunos bodegueros son proveedores oficiales de vino elaborado específicamente para su consumo durante la Misa, como la empresa vinícola siciliana Pellegrino. Esta empresa elabora un vino llamado «Santa Misa», de uvas tintas y blancas, producido según las estrictas normas desarrolladas por el Vaticano, incluido el uso de barricas de acero inoxidable para el envejecimiento del vino.

Pero no solo los vinos italianos acaban en las bodegas vaticanas. La empresa vinícola española Hera Cordón de Fuenmayor elabora un tipo de vino tinto de Rioja que fue seleccionado como vino oficial del Vaticano en tiempos de Juan Pablo II y se ha confirmado en la lista de proveedores oficiales desde entonces.

El Abbé Côtes du Rhône produce una Cuvée du Vatican Réserve, bendecida oficialmente en 1958 por el Papa Juan XXIII. Y el vino californiano también es apreciado por la Santa Sede, ya que los viticultores católicos de Napa elaboran un tinto especial para el Papa Francisco.

Desde los jardines vaticanos hasta los Estados Unidos, la relación del Vaticano con el vino se extiende por todo el mundo vinícola.