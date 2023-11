Descifrando el número de la bestia del Apocalipsis

Entre todos los símbolos y enigmas del Apocalipsis, el que genera más confusión y discusión entre profanos y curiosos es el llamado "número de la Bestia".

El Nuevo Testamento está formado por un conjunto de 27 libros que contienen información sobre la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Estos libros se componen de narraciones, cartas, relatos sobre la formación de las primeras Iglesias, actividades apostólicas, enseñanzas e instrucciones sobre cuestiones a las que se enfrentaban las comunidades de la época y, sobre todo, el relato de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús.

Entre los 27 libros, uno destaca por su peculiar característica: el último libro del Nuevo Testamento se diferencia en que no presenta acontecimientos o cuestiones teológicas vividas por los primeros cristianos, sino que describe acontecimientos futuros experimentados en visiones proféticas.

El temido Apocalipsis

Conocido como el Apocalipsis, este libro fue escrito por San Juan durante su exilio en la isla de Patmos y es un género literario escrito en lenguaje simbólico y enigmático, con visiones proféticas de acontecimientos futuros, como la venida de Jesucristo, el Juicio Final, etc.

De todos los símbolos y enigmas del Apocalipsis, el que genera más confusión y discusión entre profanos y curiosos es el llamado «número de la Bestia»:

«… de manera que nadie podía comprar o vender, si no llevaba marcado el nombre de la Bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la Bestia, porque es una cifra humana: 666» (Ap 13,17-18).

¿Qué significa el 666?

Una breve búsqueda en Internet revela innumerables teorías conspirativas, más o menos disparatadas, sobre el significado de este número, desde un tatuaje obligatorio en un futuro próximo hasta la implantación de un chip en el cuerpo de las personas. La imaginación no tiene límites. Pero, ¿qué significa realmente este número?

Para entenderlo, es imprescindible contar con algunas claves interpretativas y comprender algunos aspectos históricos y teológicos para que el lector no se pierda en interpretaciones disparatadas. En este contexto, es necesario tener en cuenta la grave persecución que sufrían los cristianos en la época del exilio de Juan. Durante este periodo, el emperador Nerón, en el colmo de su irracionalidad, convirtió literalmente a los cristianos en alimento para leones y otras fieras o utilizó a los mártires como combustible para antorchas y hogueras.

¿Cómo lo interpreta la Gematría?

Otro aspecto necesario para comprender este simbolismo es el hecho de que San Juan era hebreo, y una práctica común entre este pueblo era la llamada Gematría, que consiste en asignar un número a cada letra del alfabeto. (por ejemplo: a= 1, b= 2, c= 3 etc.), y una palabra podía representarse por la suma de los números correspondientes a las letras que componen la palabra respectiva («Quien tenga inteligencia, que calcule el número»).

Entonces, ¿qué representa este número? ¿Qué es esta bestia que representa el número 666? ¿Por qué los que no tienen esta marca en la mano no pueden participar en el comercio («nadie podía comprar ni vender si no estaba marcado con el nombre de la Bestia o con el número de su nombre». Ap 13,17).

Esto es lo que responde la Gematría: si evaluamos el nombre del emperador César Nerón, en griego Neron Caesar, y lo transliteramos al hebreo (lengua materna de San Juan) obtenemos las letras hebreas: Nun, Resh, Vav, Nun, Kuf, Samech, Resh,; cuyos números correspondientes son: 200+ 6+ 50+ 100+ 60+ 200, que suman 666. En otras palabras, calculando el número, llegamos al nombre del emperador Nerón, la Bestia que persiguió a los cristianos.

¿Hay concordancia en la interpretación con otras Biblias?

Este hecho puede comprobarse cuando evaluamos otras versiones bíblicas, donde el número de la bestia se registra como 616, en lugar de 666. En este caso, la Gematría se refiere a la transliteración hebrea del nombre latino de Nerón César (y no al nombre griego Neron). Quitando la «n» (equivalente a Nun= 50) en la versión latina del nombre se llega a la suma 616.

A partir de esta clave hermenéutica, podemos comprender todo el simbolismo de este número. En aquella época, la figura del César estaba elevada a divinidad y requería la devoción de toda la población; todos los contratos requerían el sello del emperador, igual que hoy seguimos necesitando sellos notariales para regular los documentos, y la economía también estaba marcada por la imagen del César, con monedas que llevaban su rostro tallado (cf. Mt 22,20-21). Curiosamente, las monedas actuales siguen llevando un rostro en su reverso.

Entender el número en su significado espiritual

Teniendo en cuenta todo lo que se ha escrito hasta ahora, evitemos cualquier lectura que asocie el Libro del Apocalipsis con locuras como órdenes secretas conspirando, implantando chips o asociando a cualquier político o actor con el anticristo. Tengamos siempre presente que la Iglesia católica no adopta una interpretación fundamentalista o literalista del Apocalipsis. Por el contrario, hace hincapié en el significado espiritual y moral de los pasajes y no se centra en especulaciones sobre acontecimientos futuros.

Todo cristiano debe buscar fuentes serias y fiables al estudiar la Biblia para no caer en las trampas de las interpretaciones disparatadas o conspiracionistas. Por eso es importante subrayar el papel de la Tradición de la Iglesia y buscar las enseñanzas y la interpretación de estos textos a la luz de la Tradición y del magisterio de la Iglesia católica, que proporcionan un rico sustrato para la comprensión teológica del texto bíblico.