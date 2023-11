La gran santa de los tiempos modernos, según Pío XI

"La gran santa de los tiempos modernos". Así llamaba Pío XI a Santa Teresa del Niño Jesús, la joven carmelita de Lisieux





Aunque al pensar en ella nos vengan imágenes como las rosas, la infancia espiritual o un niño en brazos de su padre, su vida fue una batalla que ella comparaba frecuentemente con las batallas de su amiga Juana de Arco. Pero los combates de Teresa eran, a su modo, más difíciles que los de Juana. Santa Teresita lucha con la espada del espíritu contra la falta de espíritu, con la espada de la verdad contra las filas impenetrables de la mentira que, inquietantes e indiscernibles, desde cerca y desde lejos, la cercan por todas partes. Con la impotencia de la tierna raicilla, pugna por abrirse paso a través de la dura roca y termina finalmente por resquebrajarla.

En este año 2023, conmemoración del 150º aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Lisieux, aprovechamos para acercarnos a su vida. Queremos aprender lo que nos tiene que decir a los cristianos de hoy en día. ¿Tiene actualidad su «caminito» espiritual? ¿Qué es lo esencial de su mensaje?

Recia batalla interior

Estas palabras del conocido teólogo del s. XX, Hans Urs von Balthasar, nos descubren una mirada nueva sobre Santa Teresita. Su camino de la Infancia Espiritual nada tiene que ver con el infantilismo, sino con la más recia batalla interior.

«¿Cree V. C. que basta hacer el acto de ofrenda que V. C. misma ha compuesto? – Oh, no, las palabras no bastan. Para ser verdaderamente víctima de amor, es menester entregarse enteramente«. «Las inspiraciones más sublimes no son nada sin las obras». «Oh, Madre mía, ¿qué significa escribir bellas cosas sobre el sufrimiento? ¡Nada, nada! Hay que pasar por él para saber qué valen esos impulsos…»