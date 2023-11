5 lecciones de Francisco para sembrar la esperanza en redes

Recientemente, el Papa Francisco invitó a los jóvenes a ser sembradores de esperanza en su entorno, en especial en las redes sociales. Aquí algunas de sus lecciones

El pasado 14 de noviembre se publicó el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud número 38, donde exhortó a los jóvenes a compartir la esperanza con los demás, sobre todo en redes sociales.

Sin embargo, al entrar en nuestras redes, nos encontramos con contenido que no siempre es el más sano, vemos imágenes que nos hacen perder la esperanza, e incluso nos desanimamos y nos acostumbramos a las malas noticias: ataques, violencia, pobreza, crisis, entre muchos otros. Por eso, el Papa Francisco dejó a los jóvenes unas importantes lecciones.

En Aleteia te compartimos estos sencillos consejos del sucesor de Pedro que te ayudarán a recobrar la esperanza y atender su invitación a compartirla con los demás.

1

Muestra tu alegría



Ser «alegres en la esperanza» como San Pablo, quien en todo momento compartía la alegría, incluso en las persecuciones. Esta es una de las virtudes que más caracteriza a los jóvenes católicos.

En los tiempos de san Pablo eran otros los medios para compartirla, como las cartas o audiencias; hoy son las redes sociales, por ello, no dudes en mostrar la alegría de tu juventud, y por supuesto, de tu fe.

2

Sé un peregrino digital de esperanza



Nuestra vida es un peregrinar y qué mejor que nuestra vida en el mundo digital también lo sea. Que cada una de nuestras publicaciones lleve un contenido que motive a otros a trabajar por la paz, por el bien común y por la juventud. Antes de compartir algo en tu perfil, pregúntate si ese contenido edificará a tus seguidores.

GaudiLab | Shutterstock

3

No tengas miedo



En la actualidad, cada vez son más las malas noticias que recibimos en nuestras redes sociales. Eso provoca que muchas personas tengan una visión pesimista, por lo que a veces nos da miedo y nos detenemos al momento de compartir un mensaje positivo que siembre esa esperanza tan necesaria en los corazones de las personas.

¡No te detengas a hacerlo! Recuerda el ejemplo de los mártires, que nunca se negaron en compartir su fe ni su esperanza en Cristo.

4

No compartas la oscuridad y desesperanza



Debemos ser un faro de luz en donde hay tinieblas de tristeza y así llevar a otros, jóvenes y adultos, por el camino donde puedan encender la antorcha de la esperanza.

Si ves un contenido que no promueve un bien en nuestra vida, o incluso te topas con una fake news, entre otras cosas que puedan denigrar a los demás, detén la cadena de ese contenido y no lo compartas.

5

No caigas en las redes del engaño



Las redes sociales también pueden ser redes de engaño. Nos hacen creer que somos insuficientes y que no podemos aspirar a una «vida perfecta» como la que llevan los influencers, pero lo cierto es que somos amados desde siempre y por ello debemos hacérselo saber a aquellos que aún no lo saben. No te dejes llevar por todo lo que ves.

Finalmente, el Santo Padre cerró su mensaje con un recordatorio sobre la cita que todos los jóvenes del mundo tienen para el próximo Jubileo de los jóvenes en Roma de 2025 y nos recordó a todos que: