Aunque los smartphones son herramientas útiles, usarlos sin moderación puede provocar que los adolescentes (y algunos adultos) no adquieran ciertas habilidades esenciales para la vida.

Tenemos que admitir que dependemos de nuestros teléfonos para muchas cosas prácticas, como agendas, GPS… por no hablar de todas las respuestas disponibles con solo pulsar un botón. También para muchos adolescentes, los smartphones se han convertido en una herramienta de comunicación esencial.

Usarlos con moderación puede ser muy útil, sin embargo, de no ser así éstos pueden impedir que los niños adquieran habilidades importantes que antes se daban por sentadas. He aquí algunos ejemplos y algunas soluciones sugeridas para ayudar a los hijos a enfrentarse a la vida, incluso sin teléfono móvil.

Cuando eras joven, te sabías de memoria al menos diez números de teléfono. Hoy, puede que ni siquiera sepas el número de tu pareja. Asegúrete de que tu hijo memorice algunos números esenciales por si necesita ponerse en contacto con algún familiar. Además, este también es un buen ejercicio para el cerebro.

