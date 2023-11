¿Volverá la paz? ¿Por qué matan a los niños? las respuestas del Papa

El papa Francisco se reunió con niños de varias partes del mundo para tener un encuentro en el que respondió a sus preguntas...

El 6 de noviembre, luego de manifestar sentirse mal por estar algo resfriado, el Papa Francisco tuvo un encuentro con niños de todo el mundo, organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, cuyo tema fue «Aprendamos de los niños y niñas».

El Santo Padre dijo que se alegraba de encontrarse con los niños, porque cada vez le enseñan algo nuevo. «Por ejemplo», dijo el Papa, «me recuerdan lo hermosa que es la vida en su sencillez, y también me enseñan lo hermoso que es estar juntos. Son dos grandes regalos de Dios: estar juntos y la sencillez».

En seguida, 15 niños de lugares como Siria, Brasil, Palestina, El Congo, Roma, Perú, Ucrania, Ghana, Filipinas y Australia hicieron sus preguntas al Papa Francisco, quien respondió a cada una de ellas y los invitó a repetir algunas frases. A continuación reproducimos algunas de ellas.

Isidora, 9 años, Brasil | «¿Cree que los niños podemos salvar la Tierra?»

Papa Francisco: Sí. Sí, porque son sencillos y comprenden que destruir la Tierra es destruirnos a nosotros. Debemos proteger la Tierra: ¿lo entiendes? Si destruyes la Tierra, te destruyes a ti mismo. Digámoslo todos juntos, despacio, sin gritar: «destruir la Tierra es destruirnos». ¡Vamos! Y sabes, porque la Tierra nos da todo para vivir: te da oxígeno, te da agua, te da hierbas, te ayuda tanto para vivir. Si destruimos la Tierra, nos destruimos a nosotros.

Rania, 12 años, Palestina | «Si empieza la tercera guerra mundial, ¿nunca volverá la paz?»

Papa Francisco: Haz hecho una pregunta que toca también a tu tierra, que tanto está sufriendo en este momento. Si estalla la guerra: la guerra ya ha estallado, queridos. Escuchen esto: la guerra ha estallado en todo el mundo, no sólo en Palestina.

Ha estallado en Sudáfrica, en el Congo, en Myanmar, ha estallado en todo el mundo. Son guerras ocultas, en Mozambique… en todo el mundo. Estamos viviendo una guerra fea y la guerra nos quita la paz y nos quita la vida. Tenemos que pensar un poco, trabajar por la paz. Lo decimos juntos, en voz baja: «trabajemos por la paz». ¡Todos! Y esta chica, que se llama Rania, su patria está en guerra y está sufriendo mucho.

Hagamos una cosa: en silencio, saludemos a Rania y a todo el pueblo de su patria. Y que el pueblo de Palestina sepa que todos los niños han saludado. La paz es bella. Todos: ‘la paz es bella’. Gracias, Rania.

Kim Ngan, 11 años, Vietnam | «Si no le escucharon a usted, que sabe tanto, ¿por qué deberían escucharnos a nosotros, y cómo pueden hacerlo?»

Papa Francisco: La gente está muy preocupada por tantas cosas, y se olvidan de escuchar a los niños. Pero tenéis que decir las cosas como las veis, decir la verdad, decir lo que oís, porque vuestra voz es necesaria. Lo decimos todos juntos: «se necesita la voz de los niños». Todos. La voz de los niños es necesaria.

Y tenéis que ayudar para que los adultos nos escuchen, para que los adultos os escuchen, y luego dejar que los adultos os escuchen porque sois mensajeros de paz.

Antrànik, Siria | «¿Por qué cree que matan niños durante la guerra y nadie los defiende?»

Papa Francisco: ¿Por qué matan a los niños durante la guerra? He visto en las crónicas de guerra, en las noticias, cuántos niños han muerto. Son inocentes, y esto muestra la maldad de la guerra. Si solo mataran soldados, sería otra cosa; pero matan inocentes, matan niños.

¿Por qué matan niños en la guerra? Eso es crueldad. Ahora haré una propuesta, para acompañar a Atrànik. ¿Por qué matan a los niños en la guerra? Hagamos un pequeño momento de silencio, todos, y pensemos en los muchos niños muertos en la guerra. Es feo, es una injusticia.

Pensemos en los niños asesinados. ¿Por qué matan a los niños, durante la guerra, y nadie los defiende? Esto demuestra la crueldad de la guerra: la guerra siempre es cruel y ¿Quién «paga la fiesta»? Los niños. Se mata a los inocentes.

Recemos juntos al Señor por los niños: «Padre nuestro que estás en los cielos…». Recemos por los niños que sufren y mueren en la guerra.

Celeste, 9 años, Perú | «¿Quienes son sus amigos?»

Papa Francisco: Tú me preguntas quiénes son mis amigos. Mis amigos son las personas que viven conmigo en casa, son amigos; luego tengo muchos amigos fuera, en algunas parroquias, incluso algunos cardenales son mis amigos…

Tengo la gracia de tener amigos, y esto es una gracia de Dios, porque la persona que no tiene amigos es una persona triste. ¿Entiendes? La persona que no tiene amigos es una persona triste.

Tengamos amigos: siempre tengamos amigos. Y gracias por la pregunta: eres una buena peruana.

Pauline, 12 años, del Congo | «¿Qué es lo más importante que ha vivido en su vida?»

Papa Francisco: Ustedes me preguntan qué es lo más importante en la vida. No sé cómo decirlo, porque he tenido tantas cosas importantes en mi vida… También, te digo la verdad, este encuentro contigo es importante en mi vida, porque te encuentro a ti, a tus ilusiones [deseos]… Pero siempre es bueno pensar en los momentos más felices que hemos tenido en la vida, y los malos dejarlos de lado, porque todos hemos tenido malos.

Ahora, un poco de silencio, y que cada uno piense cuál ha sido el momento más feliz de su vida. Pensemos en silencio. Hasta luego. Sigamos adelante.