Estudió de madrugada y hoy es una líder hispana

La doctora Denise Núñez nos explica su historia, las dificultades que atravesó al decidir ser médico en Estados Unidos siendo latina y su motivación de ayudar a las familias y jóvenes

Denis Núñez, de origen dominicano, es un ejemplo de superación personal por ser un testimonio de triunfo ante las adversidades propias de ser parte de la comunidad latina de Estados Unidos. Es pediatra intensivista, líder de la comunidad latina y una mujer que superó obstáculos en su carrera que hoy inspira a miles de personas.

A través de sus redes sociales, @drdenisenunez, realiza videos en vivo para impartir conferencias sobre educación y prevención de salud, así como para ayudar a los padres a crear una familia más unida, «porque la familia unida llega lejos”, afirma. Su contenido está enfocado a las madres, y se sorprende de saber que no solamente le llega a las mujeres del Bronx, Nueva York, sino a distintos países de Latinoamérica como Venezuela y Colombia, entre otros.

Los obstáculos del camino

Optó por estudiar la carrera de Medicina en República Dominicana y aún recuerda la experiencia que la dejó marcada como médico:

«Hice mi servicio en el Hospital Dr. Robert Reid Cabral. Una noche, cuando estaba en emergencias, llegó una camioneta. Un papá me tira 3 niños quemados moviéndose como tres cosas. Yo me quedé en shock. Estaban jugando con gasolina y se prendieron fuego. No había con qué tratarlos».