Íñigo Quintero en top de Spotify ¿A quién se dirige su canción?

"Si no estás", de Íñigo Quintero, parece un salmo del siglo XXI, un clamor a Dios de alguien que sufre porque no lo encuentra

«Despeja nuestras dudas: ¿es una canción dedicada a Dios?», «¿es una canción cristiana?», le preguntan sus seguidores a Íñigo Quintero, el joven español que ha llegado al Top Global de Spotify con «Si no estás».

La canción se hizo viral en Tik Tok el pasado mes de agosto y ocupa la primera posición del Top Global en Spotify con 5 millones de escuchas diarias. El pasado sábado 21 de octubre de 2023, Íñigo la cantó en directo ante 15 mil personas en el WiZink Center de Madrid.

«Representa a una nueva generación de artistas que hablan del amor desde otro prisma: el de la fe», asegura una periodista de Los 40.

Como ella, son muchos los que ven en esta canción un clamor a Dios de alguien que sufre porque no puede verle; como si fuera un himno religioso, un salmo del siglo XXI.

¿Crees que podrías rezar con su letra?

(Sueñas alto es el poder

que te han dado desde el cielo)

Qué no se a dónde voy,

no es real,

hace ya tiempo te volviste uno más

y odio cuanto estoy

lleno de este veneno y oigo truenos si no estás.

¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy?

Se me aparecen mil planetas de repente,

esto es una alucinación.

Quiero ver tu otra mitad,

alejarme de esta ciudad

y contagiarme de tu forma de pensar.

Miro al cielo al recordar,

me doy cuenta una vez más

que no hay momento que pase sin dejarte de pensar…

Esta distancia no es normal,

ya me he cansado de esperar,

dos billetes para amarte, no quiero ver nada más

Imposible, es demasiado tarde,

todo es un desastre,

esto es una obsesión.

No me sirven tus pocas señales,

ya nada es como antes,

me olvido de quien soy

¿Qué me has hecho?

¿Dónde estoy?

No vas de frente, es lo de siempre

y de repente estoy perdiendo la razón.

Cien complejos sin sentido

me arrebatan tus latidos y tu voz

y ya no puedo más,

qué no se a dónde voy.

No es real,

hace ya tiempo te volviste uno más

y odio cuanto estoy

lleno de este veneno y oigo truenos si no estás.

Imposible, es demasiado tarde,

todo es un desastre,

esto es una obsesión.

No me sirven tus pocas señales,

ya nada es como antes,

me olvido de quien soy…

¿Y dónde estás?

La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo.

Es algo raro estoy viciado a tu amor.

Quiero verte, verte, verte,

que se acabe ya.