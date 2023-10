Nueva información sobre el atentado a Juan Pablo II

Según información difundida durante una conferencia celebrada en Roma, Mehmet Ali Agca probablemente estaba trabajando con potencias comunistas que reconocían al Papa Juan Pablo II como una amenaza para su régimen

Cuarenta y cinco años después de su elección a la Sede de Pedro, el 16 de octubre de 1978, Juan Pablo II sigue suscitando numerosas investigaciones históricas, en particular sobre el atentado que estuvo a punto de costarle la vida el 13 de mayo de 1981. Este miércoles se organizó en la Universidad Gregoriana de Roma, por iniciativa del Instituto para la Memoria Nacional Polaca, una conferencia sobre el tema de los archivos de los servicios secretos de varios países sobre este Papa procedente de la «Iglesia del silencio»

El atentado de la Plaza de San Pedro fue «una de las últimas convulsiones de los totalitarismos del siglo XX»: esta afirmación del propio Juan Pablo II en su último libro, Memoria e identidad, publicado pocas semanas antes de su muerte en 2005, abre amplias posibilidades de interpretación sobre la envergadura de las redes montadas para intentar -sin éxito- eliminar al primer Papa procedente de un país gobernado por un régimen comunista.

Más de cuatro décadas después del intento de asesinato del Papa, el 13 de mayo de 1981, por el terrorista turco Mehmet Ali Agça, sigue habiendo muchas zonas grises en torno a la connivencia directa e indirecta utilizada para eliminar al principal portavoz de los opositores al totalitarismo comunista.

Mientras que en los años ochenta la justicia italiana se centró en la responsabilidad personal de Mehmet Ali Agça, Polonia quiso reabrir el caso tras la muerte del Papa. Entre 2006 y 2014, los fiscales del Instituto para la Memoria Nacional, creado para analizar los abusos cometidos por el régimen en el poder en Polonia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, llevaron a cabo una amplia investigación para identificar el papel de los servicios secretos comunistas en el intento de eliminar al Papa. Los resultados, algunos de los cuales nunca antes se habían revelado con tanto detalle, se presentaron el miércoles en Roma en una conferencia organizada por la Universidad Gregoriana para comentar el libro, publicado en italiano con el título Agça non era solo («Agça no estaba solo»).

Desinformación en medios y participación comunista

En él se demuestra que muchos agentes de Europa del Este participaron en la preparación del atentado, al igual que en los años siguientes, con el fin de crear distracciones. Se llevó a cabo una vasta campaña mediática para poner de relieve el vínculo entre Mehmet Ali Agça y los Lobos Grises, una organización turca de extrema derecha, con el fin de ocultar el rastro. La Stasi de Alemania del Este fue especialmente activa en esta campaña de desinformación, en particular enviando a la prensa turca una carta falsificada de un dirigente nacionalista turco en la que prometía su apoyo a Ali Agça.

Pero se sabe que el terrorista turco, que se fugó de la cárcel en noviembre de 1979 tras asesinar al director de un periódico, estuvo a cargo durante su estancia en Europa de los servicios secretos búlgaros. Este país, entonces comunista, albergaba una poderosa mafia que operaba en la frontera con Turquía, zona de contacto entre la OTAN y el Pacto de Varsovia.

Mehmet Ali Agça también conoció, en Teherán, a un agente del KGB que más tarde desertó a Occidente. Son pistas tangibles que corroboran la teoría de que este tirador, conocido por su precisión, fue reclutado por los regímenes comunistas. Los enemigos del pontífice polaco barajaron varias hipótesis, algunas de las cuales se filtraron a los servicios de inteligencia occidentales, que trataron de advertir al Papa. Los servicios secretos franceses, que habían recibido información sobre un atentado planeado contra el pontífice ya en 1979, no fueron capaces de transmitir la información a los niveles más altos del Vaticano.

¿Una orden directa del Kremlin?

Aún más inquietantes son las pistas hacia Moscú. Ni que decir tiene que en 1978 la elección de un Papa de un país comunista causó estupor en el Kremlin. Unos meses más tarde, el inamovible ministro de Asuntos Exteriores soviético Andrei Gromyko -una de las pocas altas personalidades del régimen que había trabajado de forma ininterrumpida con todos los dirigentes soviéticos durante cuatro décadas, de Stalin a Gorbachov- regresó conmocionado de su primer encuentro con Juan Pablo II.

Este experimentado diplomático, que se había reunido con Pablo VI en cuatro ocasiones, no se dejaba impresionar por el Vaticano y la figura del «Papa de Roma», una autoridad relativamente distante y anacrónica para los dirigentes soviéticos, que consideraban a la Iglesia católica una institución anticuada e insignificante.

Pero los archivos polacos han revelado su palpable preocupación por el carisma de este «joven» Papa, elegido a la edad de 58 años. Viajando directamente a Varsovia tras su visita a Roma, Gromyko habló con el líder comunista polaco, Edward Gierek. Describió al nuevo Papa como «un hombre sano y ágil, que ha cuidado constantemente de su salud», y que por ello es probable que viva una larga vida. Lo presenta como un «experto» que probablemente «causará muchos problemas en Polonia».

Su tono es similar al de los expedientes elaborados sobre el cardenal Wojtyła por los servicios de la República Popular de Polonia antes de su elección, señalando el «alto nivel intelectual» y el «buen sentido táctico» del arzobispo de Varsovia, cuyas actividades «son ideológicamente peligrosas».

Frente a un adversario tan formidable, el enfrentamiento no era un debate de ideas o una simple justa intelectual. Los dirigentes soviéticos se habían dado cuenta de que Juan Pablo II suponía una amenaza mortal para su ideología comunista, por lo que se enzarzaron en una lucha a muerte. Un análisis del diario personal del líder soviético Leonid Brézhnev revela algunos hechos inquietantes: entre abril y junio de 1981, justo antes y después del atentado de la Plaza de San Pedro, se reunió con el jefe del KGB, Yuri Andropov, con una frecuencia inusitada.

El mismo día del atentado, el 13 de mayo, Brezhnev recibió a una delegación africana antes de encerrarse en su despacho durante largo rato, solo, como si esperara información importante y confidencial, hasta que se marchó a su residencia personal al final de la tarde.

El atentado tuvo lugar a las 17:17, hora de Roma, o a las 18:17 en Moscú. En los días siguientes, Brezhnev se reunió con Gromyko y Andropov. El contenido de sus conversaciones siguió siendo un secreto de Estado celosamente guardado, pero la agenda del líder soviético parecía mostrar cierta febrilidad en el Kremlin.

Tras el atentado, aunque los dirigentes comunistas enviaron oficialmente sus deseos de recuperación para el Pontífice, los archivos muestran que los círculos internos de poder reaccionaron de forma muy distinta. «Solo puedo soñar con que Dios le vuelva a llamar lo antes posible», dijo el tristemente célebre ministro polaco del Interior de la época, el general Czesław Kiszczak… ¡un comentario cruelmente irónico de un ejecutivo de un régimen que propugnaba el ateísmo!

Juan Pablo II no estuvo interesado en saber más

Pero el propio Papa, que atribuyó su supervivencia a la Virgen de Fátima, nunca trató de incriminar a nadie. Durante su visita a Bulgaria en 2002, dio a entender que nunca había creído en la existencia de una «red búlgara» para este atentado.

En los años ochenta, durante una conversación con su amigo y compatriota, el cardenal Deskur, que se asombraba de su falta de interés por los acontecimientos en el proceso de Ali Agça, Juan Pablo II dio una respuesta mordaz:

«No me interesan, porque fue el Maligno quien llevó a cabo este acto. El Maligno puede actuar de mil maneras. No me interesa ninguna».