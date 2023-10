Durante el Ángelus del 15 de octubre el Pontífice reflexionó sobre las veces que ignoramos la invitación de Dios porque estamos preocupados por nuestros propios asuntos

«A menudo luchamos por tener nuestro tiempo libre, pero hoy Jesús nos invita a encontrar el tiempo que libera», dijo el Papa Francisco durante el Ángelus que presidió en la Plaza de San Pedro el 15 de octubre de 2023.

Reflexionando sobre el Evangelio de este domingo, que habla de un rey que hace invitaciones a la fiesta de bodas de su hijo, el Papa explicó que esta parábola es una imagen de Dios que «nos llama a estar con Él, dejándonos la posibilidad de aceptar o no la invitación». Dios «no nos propone una relación de sumisión, sino de paternidad y filiación», añadió.

Esta relación requiere el «libre consentimiento» del hombre, prosiguió el Papa, citando a san Agustín: «Dios te creó sin ti, no te salvará sin ti». Y añadió: «Esto no se debe ciertamente a que no tenga la capacidad de hacerlo -¡es todopoderoso! – sino porque, siendo amor, respeta al máximo nuestra libertad. Dios propone, nunca impone». Y al salir de sus apuntes, dijo: «¡Dios es muy respetuoso con la libertad!»

El pontífice, que pronto cumplirá 87 años, se centró en los invitados que dicen «no» al Rey. «¿Cuántas veces ignoramos la invitación de Dios porque estamos preocupados por nuestros propios asuntos?»

Advirtió contra la búsqueda incesante de «tiempo libre» cuando «el tiempo que nos hace libres» es el tiempo dedicado a Dios, que «nos salva del mal, de la soledad y de la pérdida de sentido». «Hacer espacio» a Dios «vale la pena», prometió el 266º Papa, invitando a buscarlo en la oración pero también en la caridad, «haciendo compañía a quien está solo, escuchando a quien pide atención, consolando a quien sufre», aunque esto parezca una «pérdida de tiempo».