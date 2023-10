Comienza la segunda semana del Sínodo sin el Papa

Comenzó la segunda semana del Sínodo sobre el futuro de la Iglesia, que se celebra durante todo el mes de octubre en el Vaticano

La segunda semana del Sínodo sobre el futuro de la Iglesia, que se celebra en el Vaticano durante todo el mes de octubre, comenzó este lunes 9 de octubre de 2023. Mientras una quincena de miembros -de un total de 365- estaban ausentes, entre ellos algunos que dieron positivo en el test de Covid, el Papa Francisco tampoco participó en la sesión de la mañana, retrasada por «circunstancias imprevistas», según informó a I.Media la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Los participantes pudieron expresar sus puntos de vista sobre las diferentes concepciones de la sinodalidad en el mundo.

Los padres y madres sinodales participaron en primer lugar en una misa de rito bizantino presidida en la basílica de San Pedro por el patriarca greco-melquita de Antioquía, Youssef Absi. En su homilía, el cardenal Béchara Boutros Raï, Patriarca de Antioquía de los Maronitas, enumeró todos los retos que la Iglesia está llamada a afrontar, entre ellos el cambio climático, la lucha contra «un sistema económico que produce explotación y desigualdad», la curación de las víctimas de abusos sexuales, abusos de poder y abusos de conciencia, la atención pastoral a las parejas divorciadas y vueltas a casar, y a las personas en matrimonios polígamos.

A continuación, todos se reunieron en torno a las mesas redondas instaladas en el Aula Pablo VI del Vaticano, para que la Congregación General abriera la segunda fase de los trabajos de este mes. Alrededor de 15 miembros estuvieron ausentes, entre ellos 5 que se excusaron por motivos de salud, incluidos 4 casos de Covid. El Papa Francisco, cuya silla permaneció vacía, estaba ocupado «por compromisos imprevistos» y «no tiene Covid», según las comunicaciones del Vaticano.

El cardenal Jean-Claude Hollerich, relator general del Sínodo, introdujo los trabajos explicando que los grupos de puesta en común -Circuli Minores- se habían reorganizado según las lenguas y los temas elegidos por los miembros. Entre las cuestiones que abordarán está la de «cómo podemos vivir profundamente nuestra fe en nuestra propia cultura sin excluir a personas de otras culturas».

El Sínodo ortodoxo no incluye a los laicos

En su discurso, el asistente espiritual del Sínodo, el sacerdote dominico Timothy Radcliffe, nos instó a mirar más allá de las «etiquetas fáciles». «Lo que nos aísla a todos es estar atrapados por pequeños deseos, pequeñas satisfacciones, como vencer a nuestros adversarios o alcanzar un estatus», dijo.

Un representante del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, el metropolita Job de Pisidia, tomó la palabra para subrayar las diferencias entre «la comprensión de la sinodalidad en la Iglesia ortodoxa» y la del Sínodo de los Obispos, donde por primera vez este año 43 laicos tienen derecho a voto. Entre los ortodoxos, argumentó, «un sínodo es una reunión deliberativa de obispos, no una asamblea consultiva de clérigos y laicos». Refiriéndose al lugar especial del Papa Francisco, que no participa en la votación y tiene la última palabra sobre las decisiones, Job de Pisidie señaló que en la Iglesia ortodoxa, «el primado forma parte del sínodo; no tiene autoridad superior a la del sínodo y no está excluido de él».

Dos ponentes de Asia expusieron el modo en que se concibe la sinodalidad en su región, donde los católicos representan el 3% de la población. Siu Wai Vanessa Cheng, laica de la comunidad de los Focolares de Hong Kong, defendió a «los que callan por una u otra razón». Citó las culturas asiáticas que «no favorecen la franqueza por varias razones, como el miedo a cometer errores y quedar mal, a no ser aceptado por el círculo social, a ser identificado como problemático, irrespetuoso y provocador ante todo tipo de autoridades, etc.». «Muchos fieles pueden tender a guardar silencio en lugar de expresar sus propias opiniones y preocupaciones», advirtió.

Por la tarde, la asamblea elegirá a los miembros de la Comisión para el Informe de síntesis, y a los miembros de la Comisión para la Información, antes de formar los grupos de puesta en común. En los próximos días se celebrarán tres Congregaciones Generales.

¿Cómo es el Sínodo?