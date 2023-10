El dramaturgo y novelista noruego Jon Fosse es el galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2023, según anunció el jueves el comité. Fosse, seleccionado por el comité del Nobel por su «riqueza en obras de teatro, novelas, poemarios, ensayos, libros infantiles y traducciones», se convirtió al catolicismo en 2012. En ese momento ya era un escritor muy aclamado.

Fosse ha descrito su proceso de escritura como «la experiencia de entrar en un lugar nuevo». Le dijo a un entrevistador del New Yorker:

Tuve una especie de giro religioso en mi vida que tuvo que ver con adentrarme en lo desconocido. Era ateo, pero no podía explicar qué pasaba cuando escribía, qué hacía que sucediera. ¿De dónde viene? No podía responder. Siempre puedes explicar el cerebro de forma científica, pero no puedes captar su luz, o su espíritu. Eso otra cosa.