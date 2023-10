Baritus: en medio el cáncer, Dios le llamó a ser su pincel

Criado en una familia protestante de Estados Unidos, el diseñador gráfico Chris Lewis se convirtió al catolicismo a través de su esposa y hoy es un devoto católico que evangeliza a través de increíbles ilustraciones

Con casi 100 mil seguidores en Instagram y más de 50 mil productos vendidos en Etsy, Chris invierte todo su tiempo en Baritus, empresa que creó en 2018 después de recuperarse del cáncer diagnosticado a sus 30 años.

Sufriendo cáncer a los 30, Chris se replanteó lo que estaba haciendo con su vida y donde invertía su tiempo y talento:

“Después de superar la crisis de salud sentí el impulso de examinar los talentos que Dios me había dado y cómo utilizarlos. Finalmente decidí dedicar mi tiempo a dibujar centrado totalmente en mi fe y agradeciendo lo que Dios había hecho por mí en mi vida”.

Añadió que ahora divide su tiempo trabajando para una amplia gama de empresas católicas, instituciones de enseñanza y editoriales, apostolados y diócesis, entre otros proyectos, además de su trabajo personal convertido en productos.

Personalmente descubrí que ilustrar a Dios y los Santos ha sido un ejercicio de contemplación de mi fe. El arte ciertamente tiene poder cuando se hace con la buena intención de compartir la belleza trascendental de Dios”.

Evangelizar desde la propia originalidad

“Los jóvenes necesitan analizar los dones que Dios les ha dado sin mirar lo que otros hacen, encontrando su manera personal y auténtica de ser un hijo de Dios y compartir los dones que Él les ha dado”, señala Lewis y sigue:

“No intento reinventar nuestra hermosa fe sino compartirla a mi manera de una forma accesible para nuestra época tan conectada a la tecnología. No busco ilustrar con un estilo de cómic, sino más bien con un estilo clásico. En la tradición de los libros antiguos de las grandes obras de los siglos XIX y XX que siempre iban acompañados de paneles ilustrativos a lo largo de toda la obra”.

El diseñador comenta para Aleteia que, desde joven, aprendió a dibujar a través de los cómics, por lo que, en cierto modo, ese estilo está arraigado en él. “Pero después de descubrir las obras clásicas y las publicaciones de cuentos de hadas con artistas como Aurthur Rackham me sentí atraído por ese estilo atemporal y he intentado adaptarme a esta forma de crear composiciones en mi propio trabajo”.

San Padro, su santo patrono

Al preguntarle si Baritus tiene un santo patrono, Lewis asegura que, sin lugar a dudas, éste es San Pedro.

«Al preguntarme hace años ‘¿quién es el primer Papa?’ La respuesta San Pedro me llevó a la búsqueda obsesiva por saber más sobre la fundación de la Iglesia, y por supuesto, sobre San Pedro, figura relevante en esa historia. Por no mencionar que siempre parece hacer o decir lo incorrecto en los Evangelios; era un poco impulsivo y, sin embargo, estaba dispuesto a luchar contra esa actitud para afrontar finalmente su propio martirio en fidelidad a Nuestro Señor y a la fe que plantó en Roma. Esto no es solo una conexión con nuestras raíces, sino una inspiración para continuar en la lucha hasta la muerte ¡como un siervo bueno y fiel!»

