Vivir sin apegos según las enseñanzas de Jesucristo

En la actualidad, es común escuchar que no debemos aferrarnos a las cosas terrenales porque estamos de paso en este mundo. Es importante que tengamos en cuenta que todo es temporal, lo único eterno es Jesucristo.

Es por ello que te presentamos los apegos más comunes que tiene el ser humano según la tendencia al pecado, que en este caso se engloba en el apego al dinero, a la comodidad, a las personas terrenales, a los bienes materiales, a vivir en el futuro y la búsqueda de reconocimiento excesivo.

Jesucristo nos enseña, desde el Evangelio, que ninguna riqueza va a satisfacer el corazón. En esta cita se refiere a que hay ocasiones que se pone en primer lugar los recursos monetarios, cuando, en realidad, podríamos vivir una vida más sencilla para seguirle. Tener solo lo que es necesario, sin vivir de la codicia y las excentricidades.

Es por ello que el Señor nos invita a seguirlo de una forma simple, sin aferrarse al dinero. En la vida hay ocasiones en las que te puede ir mejor que en otras, lo importante es que ante estas tribulaciones no se pierda de vista a Jesús.

Por cada moneda que recibas, agradece a Dios y busca la forma de distribuir un poco de ese dinero a su servicio, puede que otra persona lo necesite más que tú.

“Y dirigiéndose a sus discípulos, añadió:Si alguna quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz, y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la conservará”. (Mt 16, 24-25)

En la actualidad, se puede percibir que las personas buscan evadir los sufrimientos. Buscan la comodidad antes que tomar decisiones o acciones que les cuesten porque generan dolor.

El sufrimiento es una lección misma para aprender de ella. La Virgen María cargó con su cruz al vivir el dolor de entregar a su Hijo a una muerte de crucifixión. Pero ella, a diferencia de nosotros, amó la cruz a pesar del sufrimiento que le generaba, amó a los pecadores que golpeaban a su hijo, porque sabía que todo era parte del plan divino de la salvación. No puso resistencia, sino que tomó la suya y dio ejemplo.

“Y no solo en esto, sino que hasta de los sufrimientos nos sentimos orgullosos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia; la paciencia produce virtud sólida, y la virtud sólida, esperanza” (Romanos 5, 3-4).

Una fe que no se pone a prueba ante los tropiezos de la vida es una fe que realmente no ha sido reforzada. Necesitamos vivir el dolor, aceptar el sufrimiento y amar a toda costa. De esta forma es que podremos desprendernos con mayor facilidad de lo terrenal, recordando que es parte del humano vivir, sufrir, pero sobre todo amar. Recibiremos una mayor gloria al dejar esta vida.

Cuando lleguemos al cielo, podremos decir “fue muy poco lo que sufrí, porque tanto fue lo que gané”.

“No todo el que me dice: ¡Señor, Señor! Entrará en el Reino de los cielos, si no el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mt 7, 21).

En primer lugar, siempre estará Dios, nadie más. Cuando ponemos a una persona terrena en el lugar del creador, es cuando el hombre pierde el sentido de la relación divina, aferrándose a un ser que jamás le podrá satisfacer completamente.

“Confíen siempre en Él, pueblo suyo, desahoguen con Él su corazón: ¡Dios es nuestro refugio! Los hombres no son más que un soplo, los poderosos, una apariencia: puestos todos en la balanza, pesan menos que un soplo” (Salmo 62, 9-10).

La única persona a la que debes apegarte en todo momento es Cristo. Si puedes observar que en tu realidad hay alguien que está recibiendo el lugar equivocado en tu corazón, ya sea tu cónyuge, tus padres, tus amigos u otras personas, es momento de que ordenes tu vida. Saber que solamente Dios puede sostenernos es un acto de entrega, amor y confianza.

“Nosotros que hemos puesto la esperanza, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas” (2 Corintios 4, 18).