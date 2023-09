Las siete frases del Padre Pío para enfrentar al diablo

El famoso fraile capuchino compartió sabias reflexiones sobre las artimañas del diablo y, en su vida, tuvo muchas experiencias con el demonio

Padre Pío de Pietrelcina tuvo muchas batallas personales con el diablo durante su vida. Sus batallas con Satanás fueron tan numerosas e inquietantes que a menudo escribía sobre ellas en sus cartas.

Estos encuentros con el diablo tuvieron un profundo impacto en el humilde hermano, y a menudo usó sus experiencias para aconsejar y advertir a quienes aconsejaba espiritualmente. Sus pensamientos sobre cómo enfrentar al diablo son tan relevantes hoy como lo fueron cuando habló de ello el siglo pasado. En la vida diaria, en el trabajo, en casa o con amigos, todos enfrentamos luchas contra el pecado y la tentación. Aquí hay algunos pensamientos del Padre Pío sobre el diablo.

Vincenzo Comodo

1 Alma humana

«El alma humana es el campo de batalla entre Dios y Satanás».

2 No acercarse al diablo

“El diablo es como un perro rabioso encadenado; más allá de la longitud de la cadena no puede atrapar a nadie. Y tú, por tanto, mantén las distancias. Si estás demasiado cerca, te atraparán”.

3 El diablo no quiere perder

“El diablo no quiere perder esta batalla. Toma muchas formas. Desde hace varios días se me aparece con sus espíritus infernales, armados de palos y herramientas de hierro. Una de las dificultades es que aparecen con muchos disfraces”.

4 No tengan miedo

“No tengan miedo de todas las trampas que el diablo les tiende: Jesús está siempre con ustedes. Él luchará contigo y por ti. Él nunca permitirá que los engañe y los derroten”.

5 Sin voluntad no hay pecado

“El demonio solo tiene una puerta para entrar en nuestra alma: la voluntad. No hay puertas secretas. Ningún pecado es pecado a menos que se cometa con la voluntad. Cuando no hay acción de la voluntad, no hay pecado, sino solo debilidad humana”.

6 El diablo está afuera y no adentro

“Recuerden que si el diablo hace ruido es porque todavía está afuera y aún no adentro. Lo que debería asustar es su paz y armonía con el alma humana. Lo que viene de Satanás comienza con calma y termina con tormenta, indiferencia y apatía”.

7 Jesús siempre está con nosotros

“Jesús está siempre con vosotros, incluso cuando no sintáis su presencia. Él nunca está más cerca de ti que durante tus batallas espirituales. Él siempre está ahí, cerca de ti, animándote a pelear la buena batalla; está ahí para protegerse de los golpes del enemigo para que usted no resulte herido”.

El Papa Francisco habla

En 2018, el Papa Francisco habló sobre las batallas del Padre Pío con el diablo. Aprendió importantes lecciones del gran santo italiano y animó a la gente a aplicarlas en cada batalla contra el pecado y la tentación. Por ello, el Papa recuerda: “Tienes un problema, estás triste, estás enfermo, abandónate en los brazos de Jesús. Esto es lo que hizo [el Padre Pío]. Amaba a Jesús y confiaba en Él”.

El Papa instó a la gente a recurrir a la oración y a los sacramentos, como lo hizo el Padre Pío:

“El Padre Pío se sumergió en la oración para adherirse cada vez mejor a los planes divinos. A través de la celebración de la Misa, que constituía el corazón de cada uno de sus días y la plenitud de su espiritualidad, alcanzó un alto nivel de unión con el Señor. Durante este período recibió de lo alto dones místicos especiales, que precedieron a las manifestaciones de los signos de la pasión de Cristo en su carne».