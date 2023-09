En el hiperrealismo sacro de Ricardo Celma, la oración es crucial

En entrevista con Aleteia, el famoso artista latinoamericano, Ricardo Celma, confesó que ha llegado a pedirle a Dios que guíe su mano y su pincel. También afirma que tiene una profunda devoción mariana y que la Virgen es su intercesora dentro y fuera del arte

Tiene un don excepcional para impregnar un sorprendente realismo a las imágenes que crea, uno que con talento le ha llevado a innumerables partes del mundo, incluidos Taiwán y Vaticano. Entre sus admiradores, el Papa Francisco, a quien le obsequió uno de sus emblemáticos trabajos.

El artista argentino Ricardo Celma conversó con Aleteia y habló sobre el complejo proceso que se requiere en su arte. Hoy, su obra es exhibida en espacios de prestigio mundial como el Museo Europeo de Arte Moderno, donde hasta hace poco era impensable que se mostrara una pieza de inspiración religiosa.

Inspiración y oración

Courtesy of Ricardo Celma

Decía Picasso que la inspiración existe, pero tiene que encontrarnos trabajando. ¿Cuál es su proceso de preparación interior?

La inspiración no deja de ser una cosa misteriosa. Uno muchas veces siente que recibe un mensaje, una idea, un llamado que pareciera no ser del todo de uno, sino que está escuchando algo.

Estuve hace poco en México viendo a la Virgen de Guadalupe: estuve con mi mujer bastante tiempo. Saliendo del lugar me vino a la mente una imagen de una Virgen hecha de flores, que empiece siendo flores y cuyo manto contenga flores, como un sincretismo entre la historia de san Juan Diego y Nuestra Señora de Guadalupe.

Esa imagen me viene como revelada. Después, la dibujo en un cuadernito para que no se me olviden detalles. Escribo lo que sentí en el momento y después busco quién va a ser el personaje, cómo lo quiero hacer, qué colores tendrá, y lo empiezo a materializar.

Entonces, eso que vino como un destello lo trato de encontrar en la realidad. Esa es la parte del realismo; cuando elijo modelo, luz, texturas… Pero después de eso, vuelvo a la parte mágica.

En ese proceso, ¿qué espacio ocupa la oración?

A mí el rezo me sirve un montón. Me sirve para encontrar inspiración, para centrarme y concentrarme.

De hecho, traje unas imágenes de la Virgen de Guadalupe para mi oratorio, donde le pido a Ella inspiración.

La etapa de oración para mí es fundamental, muchas veces la idea no se concreta si estás rodeado de ruido, cotidianidad, inconvenientes, problemas y vicisitudes.

Es crucial aislarse un poquito, prender una vela, rezar. Muchas veces eso es lo que despeja el camino para que la idea vuelva a hacerse presente.

Tengo el color, la forma y la composición; pero al final, esa cuestión mágica que busco lograr, muchas veces viene con la reflexión.

¿Cuál de sus obras es la que hoy tiene para usted mayor significado?

Una de las obras con las que estoy más contento es la Verónica, porque estudié bastante el “vero ícono”, el ícono verdadero; y si las imágenes son verdaderas, ¿hasta qué punto lo son?

Es esta idea de lo inmaterial que se va haciendo algo más que una imagen. Pasa a ser algo más que simplemente una reproducción en dos dimensiones. Empieza a ser la verdad de una cosa. Los artistas trabajamos un poco bajo esa concepción.

¿Por qué es una de sus favoritas?

Analizando el vero ícono, es una obra que técnicamente llena de orgullo. Está expuesta ahora en el Museo Europeo de Arte Moderno. No se suele ver arte con tendencia religiosa o sacra en museos de arte modernos, en general; y cuando sucede, ocurre por especulación o incluso como una forma de parodia. Haber llegado a ese lugar es algo que nos enorgullece.

«El Cristo de los pobres»: un regalo muy especial

Courtesy of Ricardo Celma

¿La obra más importante hasta ahora?

La más importante: “El Cristo de los pobres”, porque es la visión de un Cristo atemporal, pero en un barrio carenciado actual.

La obsequió…

Sí, se la regalé al Papa.

Siento que esa obra fue fruto de inspiración. Como pocas veces, pedí a Dios que me guiara la mano, que me guiara el pincel; y siento que me escuchó.

Siento gratitud.

¿También le ayuda la Virgen?

Tengo una profunda devoción mariana como intercesora. Le pido a la Virgen María que interceda por mí y que me ayude a resolver aquellas cuestiones que a veces a uno le cuestan.