Un hermoso libro de oración, dedicado a mostrar las diferentes devociones de María fue lanzado hace pocas semanas en Santiago. Conversamos con su autora, quien comparte cómo esta creación nació de la mano de nuestra Madre

«Todavía estoy un poco en shock, nunca había recibido tantas demostraciones de gusto por ninguna de las obras que he creado, como las que me están llegando, me pasa que todavía me cuesta creer que este libro lo hice yo», comenta Cata Perl, quien dio vidaa El dulce nombre de María.

La artista visual, perteneciente al movimiento de Schoenstatt, siente a María como su segunda Madre y es de su mano que ha recorrido gran parte de su vida. Es así como nació esta nueva creación, marcada por diversas señales que dan cuenta de su intervención, que permitió dar a luz un libro que busca acercarla aún más a todas las personas.

Una nueva forma de evangelizar

Ingrid Saavedra | Aleteia

Dentro de la gran diversidad de obras que Cata Perl realiza, hay una rama dedicada a la ilustración de Santos e imágenes católicas, entre las cuales la Virgen tiene un gran espacio. Sin embargo, el llamado que esta artista sintió fue la necesidad de profundizar sobre las diversas devociones de María y contar su historia de una manera sencilla y cercana:

«Fue su mano la que me guió para iniciar este proyecto hace dos años. Tenía la intención de hacer un libro que mostrara las distintas oraciones a la Virgen y fue así que revisando, me di cuenta que había muchas devociones que tenían su propia oración, entonces pensé cuál era la que yo quería transmitir. Finalmente llegó la inspiración y junto a la diseñadora se nos ocurrió contar las historias. Dentro de mi emprendimiento está el espíritu evangelizador, relatar en un lenguaje sencillo y simple que puede ser compartido por los padres a sus hijos».

«Me encomendé a la Virgen para que me iluminara el camino y aclarar así qué era lo que tenía que trabajar para dar a luz este libro. En la pastoral del colegio de mis hijos, armamos un Capital de Gracia, rezábamos y yo preguntaba por dónde debía seguir, siento que la respuesta y todo me llegó de arriba», agrega la autora.

Fue así que se concretó la estructura del libro que se compone de tres capítulos: el primero contiene «Oraciones Tradicionales», que inicia con el avemaría; el segundo muestra las «Devociones a María», desde la Virgen del Carmen, hasta Nuestra Señora de Aparecida, y por último están los «Saludos a María», que inician con el Santo Rosario. Luego de esto, el siguiente paso era encontrar el nombre de esta creación.

Las señales para el título

«El libro está dedicado a mi mamá en la tierra, quien también se llama Catalina y tuvo una participación especial en la búsqueda del nombre que debía tener. Ella también es schoenstattiana y me ha inculcado este cariño a la mamá del cielo desde siempre».

«En una ocasión, ella estaba rezando y le empezó a sonar en la cabeza que el libro debía incluir el «Nombre de María», pero todavía no dábamos con el título final. Otro día cuando fui a misa, estaban rezando el Salve en una versión diferente a la habitual y fue ahí cuando escuché «Salve Oh Reina, dulce Madre mía» y sentí la señal, ahí estaba el nombre de mi libro: El dulce nombre de María«.

Luego aparecieron otras señales de su inmensa presencia: «Ya le habíamos puesto el nombre al libro cuando me di cuenta que me faltaba la oración para la Virgen del Perpetuo Socorro, me puse a buscarla y me encontré con una que solo habla del nombre de María. Esa misma semana en mi taller, encontré en una taza una medalla de esa Virgen y entendí que quería que le rece y que era hora de darla a conocer».

Cata da cuenta que si bien las ilustraciones son simples, es un libro pensado para toda la familia: «Me preguntan mucho si es un libro infantil y la verdad es que varias personas que lo compraron pensando en sus hijos o nietos, terminaron dejándoselo para ellos. Es increíble la excelente acogida que ha tenido. He recibido muchos mensajes y correos agradeciendo, señalando que es maravilloso, que es un regalo poder leerlo con los niños».

Siempre quise marcar una diferencia, entregar contenido agregado, en mi caso todos los domingos con mis hijos, conocemos una Virgen y rezamos una oración, así aprenden la historia de manera diferente y cercana”.

Por ahora el libro ha tenido una excelente recepción en Chile y está en venta en www.santitoslaperla.cl también ha podido llegar a otros países vía encargo directo, es así como algunos ejemplares se encuentran en Argentina, España, Estados Unidos, México y Alemania. El próximo paso podría ser que, de la mano de María, se concrete la venta en muchos otros destinos.

Uno de los sueños de Cata es lograr que la gente la contacte y le cuente cuál es su Virgen favorita.