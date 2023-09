Señales de que esa persona no esta interesada en ti

Podemos conocer a alguien que nos guste mucho y hacer todo lo posible para que las cosas se den, pero ¿te has preguntado si el interés es mutuo? Lo más importante de una pareja es saber que del único que viene la plena felicidad es del Señor

Cuando tenemos que aconsejar a nuestro mejor amigo o amiga en asuntos del corazón nuestro radar es infalible; somos capaces de detectar atracción o red flags a una distancia kilométrica. Sin embargo, a la hora de aplicar esos consejos a nuestra vida amorosa, el radar parece descomponerse.

¿Por qué si se trata de nosotros nos cuesta tanto trabajo darnos cuenta de esto? aconsejar a otros es una tarea agradable, y más cuando no se ve afectada nuestra decisión por las dudas que nos atacan cuando somos nosotros los implicados.

Para determinar si realmente le gustas a una persona, debemos tomar en cuenta algunos factores que Aleteia consultó con Roy Pérez autor del libro «El marketing del Amor».

¿Cómo darte cuenta que alguien no está interesado en ti?

«Tanto hombres como mujeres, cuando están interesados en alguien, muestran interés. Obviamente este interés se manifiesta de diferente manera, pero al final, como dice el dicho: “El interés, tiene pies.” Sí, existe también la posibilidad que no se atreva a mostrar interés de forma directa por miedo al rechazo, pero de una u otra forma, aunque no quiera conscientemente, siempre habrá actitudes especiales hacia esa persona».

Un dato importante

«Los hombres estamos diseñados por naturaleza para tener una actitud activa cuando nos gusta una chica, y de una u otra forma, tratamos de acercarnos, mostramos interés y atención a esa chica que nos gusta».

«Cuando a un hombre le gusta una mujer, definitivamente tratará de llamar su atención, de mantenerse atento y de buscar oportunidades para convivir con ella. Vaya, los hombres somos de una neurona y muy lineales».

«Sobre todo, sea que muestre interés o no de manera directa o indirecta, lo importante es que esa persona tenga la madurez emocional suficiente para poder lanzarse a conquistar a quien le gusta, sin que el miedo al rechazo (que es normal) lo paralice».

«En este caso, si un hombre NO está interesado, simplemente no demuestra interés. Así de simple. No te invitará a salir, punto».

¿Qué hacer si, a quien te gusta, no le gustas?

«No “tienes” que hacer algo, pues el que le “gustes” a alguien, no se puede planear, simplemente sucede. Vaya, es algo que ni siquiera la persona puede controlar, son cosas que se dan».

«Lo más importante en todo esto es, primero que nada, tener presente que, parte de que alguien sea la “persona correcta” para ti, es que desde la autenticidad y la naturalidad, las cosas se den. Lo importante es que tú te asegures de ser tú mismo, pues la persona que sea para ti, no solo te va a aceptar como eres, sino que le va a encantar como eres».

Algunas señales de que no le gustas

Es cortante por texto y te contesta muy poco los mensajes

No te hace preguntas sobre ti

Nunca concreta los planes

Siempre eres tú quien da el primer paso

Si salen, casi no se quedan solos





Desmiente rápidamente cualquier comentario que lo ligue a ti

Te trata como a sus amigos

Mantiene las distancias y evita cualquier muestra de cariño

Te habla de otras personas

Intenta emparejarte con otras personas

Su agenda siempre está llena

No se arregla para verte

¿Cómo salir de esa situación?

El experto también compartió algunas recomendaciones

1 No idealices

Muchas veces nos aferramos a ese “imposible” no por la realidad, sino por lo que pensamos e imaginamos con esa persona. Lo más importante en esto es tocar tierra y analizar lo que está pasando en realidad, y dejar de fantasear sobre lo que nos gustaría que fuera.

2 Asegúrate de gustarte

Sí, así es; antes de que busques agradarle a alguien más, asegúrate de amarte y gustarte como eres. Si hay algo que no te gusta, o que sientes que puedes mejorar de ti, hazlo. Trabajar en volvernos mejores versiones de nosotros mismos es una de las formas más bonitas que tenemos para demostrarnos un amor sano.

3 Ábrete a la vida

Es decir no te limites a salir y conocer nuevas amistades solo por que esta persona no te corresponde. Si te invitan a un plan donde puedas conocer gente nueva, date la oportunidad.

4 Confía

Dios te ama y te quiere feliz, pero todo llega en sus tiempos, no en los tuyos. Dios está más comprometido con tu felicidad que tú mismo. Así que, si después de poner de tu parte y abrirte a la posibilidad, las cosas no salieron como esperabas, confía. Viene alguien más afín a ti.

5 Trabaja en ti

Conviértete en la persona que quisieras encontrarte para que sea tu pareja. Suena raro, pero te explico: todas aquellas cualidades que buscas en una persona, trabájalas y asegúrate de poderlas ofrecer en una relación. Esto te ayudará a volverte más afín al tipo de pareja que buscas, pero también te ayudará a crecer en tu amor personal y confianza.

6 Sé feliz

Aprende a disfrutar de la vida y ser feliz en soltería. Pues, te tengo una noticia: si no sabes ser feliz soltero, no sabrás cómo ser feliz en pareja. Una pareja no es para que te haga feliz, sino para sumar a tu felicidad (cosas muy distintas una de otra). Del único que viene la plena felicidad es del Señor, pues como decía San Agustín: