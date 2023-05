Encontrar el amor on line sí es posible, pero has de saber cómo

La coach Sheila Morataya aporta 5 consejos clave para que navegar con la seguridad de llegar a buen puerto en el matrimonio

No han sido pocos o pocas las personas en consulta que han hecho una señal negativa con su rostro o su cabeza cuando les invito a buscar el amor en un sitio para citas en línea. Muchos se han preguntado, ¿encontrar pareja en línea realmente funciona?

Personalmente doy fe de ello. Tengo una hermana que a sus cincuenta años, encontró el amor en línea hace dos año. El sábado anterior celebraron su primer aniversario junto a su esposo. Son muy felices.

Lo que dice la investigación

Pero no me creas a mí. La investigadora y doctora Liesel Sharabi, profesora asistente en Hugh Downs School of Human Communication de la Universidad de Arizona, en un reciente estudio en el que entrevistó a 50 parejas que se conocieron en línea y son felices, afirma que esto es algo posible.

La doctora Sharabi da una serie de consejos de lo que encontró en estas parejas que les ayudó a tener éxito.

1. No buscaban sólo un tipo de relación.

Lo más interesante es que estas personas no buscaban casarse como objetivo único para estar en internet. Este solo hecho dejaba la puerta abierta para salir con personas de diferentes costumbres, nacionalidades, gustos y preferencias. Ayudaron así a que la relación se fuera desarrollando de una forma más natural. Tal y como pasa cuando te conoces con alguien en una reunión.

2. Estaban dispuestos a mirar fuera de su área geográfica.

La tecnología ciertamente ha agrandado la posibilidad de encontrar una pareja. Estas personas no tuvieron miedo al escribir, dentro de las aplicaciones de citas, que estaban abiertos a mudarse a otro estado o incluso a otro país. Acostumbran a hacer esto sin miedo. Esto hace que tengan más posibilidades de encontrar el hombre o mujer con el que anhelan ser felices.

3. Mantienen sus expectativas dentro de lo razonable.

Es decir no esperan a encontrar a una persona perfecta. De una forma realista van a los encuentros y no regresan decepcionados si algo no se dio. Aprenden también de esta manera a conocer a personas que no son necesariamente de su tipo.

4. Deciden que aquello que no se ve de una persona es lo más importante.

La verdad es que nadie escoge a una pareja por cuánto mide o por cuánto dinero hace. Por el contrario, estas personas son conscientes de que la relación que esperan sea para toda la vida. Hay otras cosas más importantes como lo son la fe en Dios, la gentileza, el carácter y cualidades del corazón, que es lo que les inspira a decidir estar con esa persona.

Es crucial no valorar solo el aspecto físico, hay que ir más allá. Shutterstock

5. No se conformaron. En este estudio, las personas se inscribían en los sitios de citas de manera intencional y respetando sus principios y valores, de manera que cuando la persona correcta llega, están listos. Esto precisamente es lo que le pasó a mi hermana.