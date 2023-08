Soltero, ¿sientes presión por estar siempre en la búsqueda?

Estar soltero, a pesar de no ser un defecto o fracaso, puede producir un sentimiento de presión en la persona. Brasia, una joven soltera con la que Aleteia conversó, lo definió como una sensación de que «todavía estás en el juego» en la que existe una tensión por comprobar que su persona sigue siendo atractiva para los hombres.

«Vas caminando por la calle y haces contacto visual con un hombre. Puede ser una sonrisa suya, o que mire detrás de mí. Y entonces me siento aliviada y pienso que no es tan malo. Sigo en el juego. Pero me agota».

Basia, 32 años