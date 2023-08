5 cosas que deterioran las relaciones de pareja

Muchas cosas dañan o destruyen una relación de pareja, entre ellas las actitudes que tenemos a diario en la convivencia amorosa. Muchas veces nos damos cuenta de esto hasta que la relación se está derrumbando

Aunque se suele creer que lo que afecta o termina una relación amorosa es un problema grave, lo cierto es que no siempre es así. De hecho, las cosas se agravan o se agudizan producto de los pequeños conflictos que se acumulan y no se resuelven.

Esto se puede evitar si ambos reconocen las cosas que están causando problemas y dañando la relación a tiempo y se pone la lupa encima de ellas; para esto, Aleteia consulto a la psicóloga y consejera matrimonial Nayeli Alvarado que nos resalta las 5 causas que deterioran las relaciones de pareja.

1 Las mentiras

Por más simples que parezcan, por más sanas, piadosas o chiquitas que sean las mentiras en una relación de pareja, estas son una de las causas principales que llevan a un matrimonio a su fin. Nada puede sostenerse con base en engaños, porque la desilusión cala en lo más profundo.

2 falta de muestras de afecto

Ya no hay atención en las cosas simples o detalles que ayuden a demostrar el afecto por nuestro cónyuge, no hablamos únicamente de la intimidad sexual, si no de las cosas simples como abrazos, cariños, palabras bonitas; encontrar la manera de decir que te importa la persona y que verdaderamente vale mucho en tu vida. Esto se convierte en insatisfacción del afecto.

Cada uno tendrá su propia manera, pero es importante no olvidar expresar nuestro amor hacia la pareja, ya que ayuda a mantener y fortalecer el vínculo.

3 La familia entrometida

La familia que no puede cortar lazos de apego con la hija o el hijo casados es una de las grandes problemáticas que se viven hoy en día. Tomarle más importancia a la familia que a tu pareja, permitir opiniones, o la presencia de la suegra, suegro o cuñados entrometidos.

4 Las inseguridades

Prácticamente todos nosotros hemos experimentado cierta inseguridad en algún momento de nuestra vida. No es extraño sentir que no seremos lo suficientemente buenos para lograr nuestras metas.

Las inseguridades en la pareja se pueden manifestar con celos, actitudes de control hacia el otro, con una actitud a la defensiva, o con una inestabilidad que lleva a terminar con la relación cada que algún capitulo que se sale de nuestro control.

5 No hay objetivos en común

Tus planes, mis planes; mis sueños, tus sueños; tus cosas, mis cosas; tus actividades y las mías. Si ya llegaste a este punto, es urgente que hagan un alto en la relación y vuelvan a construirse juntos, ya que toda relación es sobre compartir, no se trata de individualismos.

Necesitan crearse un proyecto en común. No hace falta que lo abarque «todo», pero sí que incluya una faceta compartida en la pareja, algo que les ilusione y les motive a seguir juntos.

Trabajemos en pareja

Una relación de pareja duradera está sujeta a cambios y transformaciones. Esto quiere decir que, por más amor y voluntad que haya, no permanecen inmutables a lo largo del tiempo. Sin embargo, esos cambios naturales no tienen que conducir al deterioro o truene del matrimonio.

Los vínculos de pareja, naturalmente, al paso del tiempo se intensifican en unas áreas y se desgastan en otras, por eso es indispensable trabajar entre los dos en resolver, proponer, y superar las diferencias o problemas para seguir adelante.

No olviden hacer oración y encomendar a Dios su matrimonio, pedir ayuda y consejo espiritual a algún sacerdote y buscar ayuda profesional en donde les podamos brindar las herramientas para que su matrimonio salga triunfante.