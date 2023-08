7 citas de la Biblia para prepararse para el matrimonio

El verano suele asociarse a las bodas, pero lo cierto es que los novios siempre necesitan ayuda para prepararse para el gran día, sea cual sea la época del año. Hay innumerables asuntos en largas listas de tareas pendientes que deben resolverse para la fecha de la celebración, y para muchos, es fácil dejar la preparación espiritual en un segundo plano.

Sin embargo, el matrimonio es un gran compromiso y, por eso mismo, requiere una gran capacidad de sacrificio por amor. Y la Biblia es la fuente de inspiración perfecta para este nivel de amor, ya que está llena de pasajes que exaltan el amor conyugal y también dan testimonio del amor de Dios por todos nosotros, y éste es el parámetro último de cualquier amor.

Para ayudar a las parejas a prepararse espiritualmente para el «sí, quiero», te compartimos

Siete maravillosas citas de las Sagradas Escrituras

El amor es paciente, el amor es bondadoso. No tiene envidia. El amor no es orgulloso. No es arrogante. Tampoco es escandaloso. No busca su propio interés, no se enfada, no guarda rencor. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca acabará. Desaparecerán las profecías, cesará el don de lenguas, se acabará el don de ciencia