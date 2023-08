La receta de un exorcista para expulsar al diablo

El exorcista más famoso del mundo ha entregado valiosos consejos espirituales para armarte contra el mal

El padre Gabriele Amorth (1925-2016) fue exorcista en la diócesis de Roma durante unos treinta años. Conocido mundialmente, escribió numerosos libros sobre su ministerio y fundó la Asociación Internacional de Exorcistas (IAE) con el padre francés René Chenessau en 1994.

En un video de 2015, el padre Amorth compartió los tres requisitos básicos que necesita un sacerdote para expulsar eficazmente al Maligno. Estos son la fe, la confesión y el ayuno. Aunque este vídeo estaba dirigido específicamente a los sacerdotes del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, también puede ser de gran utilidad para los laicos.

1 Fe en el nombre de Jesucristo

etonastenka/Shutterstock

El primer requisito para expulsar al diablo es la fe en el nombre de Jesucristo, explica el padre Amorth. Recuerda un pasaje del Evangelio en el que los discípulos, regresando gozosos de su misión, dicen a Jesús: “Señor, hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre” (Lc 10,17). En efecto, la fe es la fuente del poder del exorcista que puede así ordenar a Satanás que se aleje del poseído.

Si la fe resulta ser una condición fundamental para los exorcistas, lo es igualmente para los laicos en su lucha diaria contra el mal y la tentación. En muchos libros, el exorcista italiano explica que la fe es un don que debe ejercitarse y profundizarse continuamente para no perderse. También había escrito en el libro Un esfuerzo contra el mal : «Puedes hacer bautizar a tu hijo, pero si no lo educas, si no lo acostumbras a rezar o a ir a la iglesia, perderá la fe».

2 La confesión

Pascal Deloche | GoDong

La segunda condición mencionada por el padre Amorth es la confesión, en la que insiste especialmente, explicando que un exorcista debe confesarse con frecuencia. ¡Cuenta incluso la historia de un exorcismo durante el cual el demonio había revelado todos los pecados del sacerdote que estaba exorcizando…! Pero también cita a muchos exorcistas que se confesaban todos los días, como Pellegrino Ernetti, exorcista de la ciudad de Venecia durante 40 años o el beato Santiago Alberione, fundador de la Familia Paulina. «Los santos son astutos y quieren ser puros, puros, puros», afirma en el video.

Cuán importante, en efecto, también para los laicos, recurrir con frecuencia al sacramento de la reconciliación para rechazar al acusador, recibir fuerza contra el pecado y vivir más en comunión con el Señor.

3 el ayuno

Jesus-Cervantes-Shutterstock

El tercer consejo del padre Amorth para expulsar al diablo es ayunar. «Tenemos que tener esa valentía… especialmente nosotros en Occidente que somos ‘comedores’ y valoramos la buena comida», bromea en el video. Si el ayuno es, ante todo, la privación de alimentos, el padre también indica que existen otras formas del mismo, como las pantallas, Internet, determinadas lecturas, las palabras, para aprender a ser dueños de todas nuestras acciones. El ayuno resulta ser un arma poderosa para nuestra alma.

Así, la fe, la confesión y el ayuno son los tres ingredientes espirituales esenciales, según el famoso exorcista italiano, para ganar nuestra lucha contra Satanás y vivir una verdadera conversión de corazón.