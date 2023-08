Pidieron al sacerdote que rezara por su economía

Cuando esta pareja le pidió una "bendición especial" por su economía, el sacerdote dio una respuesta sorprendente

El sacerdote José Eduardo Oliveira publicó en su red social un consejo tan breve como certero para quienes le piden oraciones para resolver problemas de dinero.

La gente me pide que rece por su vida financiera porque están en un lío, no pueden pagar lo que han comprado y tienen pánico. Mi respuesta es sencilla:

¡Deja de gastar!

No tiene sentido querer lo que no te puedes permitir. No achaques a Dios las consecuencias de tu irresponsabilidad financiera.

La Biblia también ofrece lecciones muy importantes para los cristianos que quieren organizar su vida financiera.

Si el problema es grande debes consultar con un experto, no todo se resuelve con oraciones y mucho menos en estos temas donde Dios no tiene intervención, ya que son decisiones que tomamos deliberadamente al no saber abstenernos.