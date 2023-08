Parejas: otra buena razón para abrazarse

Según investigadores alemanes, abrazar a tu pareja es muy eficaz para reducir la ansiedad en las mujeres

Los mimos son esenciales para la salud de la pareja. Son agradables, demuestran amor mutuo y refuerzan los vínculos al liberar la famosa hormona del apego, la oxitocina. Por no hablar de que proporcionan una sensación de paz y seguridad. Pero ¿sabías que los mimos también pueden tener efectos beneficiosos para el bienestar de la mujer?

Lo dice la ciencia

Según investigadores de la Ruhr Universität de Bochum (Alemania), abrazar a tu pareja es muy eficaz para reducir el estrés en las mujeres. Varios indicadores de estrés, incluidos los niveles de cortisol (hormona producida por el organismo en situaciones de estrés o miedo) en la saliva, descendieron en las mujeres que abrazaron a su pareja durante la prueba.

El estudio, publicado en la revista científica Plos One, señala, sin embargo, que el mismo abrazo no produjo los mismos efectos en los hombres que participaron en el estudio. Aunque los autores no ofrecen ninguna explicación para esta diferencia, no significa que los abrazos no sean beneficiosos para los hombres.

Es un método antiestrés que debe utilizarse sin moderación para el placer de ambos miembros de la pareja. Necesitas motivos para abrazar a tu pareja, aquí te compartimos 6 importantes razones que te pueden beneficiar.

1 Los abrazos pueden tranquilizarte

Puesto que los abrazos aumentan los niveles de oxitocina, un buen abrazo puede ayudarte a sentirte más tranquilo y menos ansioso. ¿Estás estresado por algo? ¡Elimínalo con un abrazo!

2 Los abrazos son buenos para tu corazón

Los abrazos no solo te hacen sentir bien, sino que también son buenos para llevar un estilo de vida saludable para tu corazón. En un experimento que condujo la Universidad de North Carolina, los participantes que no tuvieron contacto con sus parejas desarrollaron un ritmo cardíaco más rápido que aquellos que recibieron abrazos.

3 Los abrazos traen felicidad

La oxitocina no es la única hormona que se libera durante un abrazo. Los abrazos también causan la liberación de serotonina y dopamina, las cuales ayudan al estado de ánimo.

4 Los abrazos ayudan a mitigar los miedos

Una investigación sobre el miedo y la autoestima, reveló que abrazar y tocar ayuda en gran manera a reducir el miedo a la muerte. A través de la investigación se descubrió que abrazar ayuda a mitigar los miedos de una persona, incluso si únicamente se abraza a un osito de peluche.

5 Los bebés que reciben buenos abrazos pueden ser adultos bien equilibrados

¿No puedes dejar de abrazar a tu bebé? ¡No dejes de abrazarlo! Las investigaciones muestran que los bebés que reciben mucho afecto físico desarrollarán mejores mecanismos de supervivencia a medida que crecen.

Y ahora bien, pregúntate ¿Cuándo fue la última vez que diste un abrazo?