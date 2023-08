Novena para emergencias: nueve horas con el Niño Jesús

La novena de nueve horas al Niño Jesús de Praga se recita a menudo en caso de necesidad urgente y muchos pueden dar fe de su eficacia

Muchos católicos están familiarizados con el concepto de novena, que consiste en rezar por una intención concreta durante nueve días consecutivos. Aunque ésta suele ser una forma muy eficaz de rezar, algunas personas necesitan una respuesta más urgente de Dios y recurren a una novena de nueve horas rezada en un solo día.

También se puede rezar una novena durante nueve días consecutivos, pero la mayoría lo hace en un solo día. Aunque no hay garantía de recibir exactamente lo que pedimos, Dios siempre escucha y responde a nuestras oraciones. Puede que no sea lo que esperamos, pero siempre obtendremos una respuesta que conviene a nuestra vida.

La clave está en rezar la novena de nueve horas con fe y confianza en Dios, dejando que sea Él quien decida cuál es la mejor respuesta a nuestra oración.

La novena de nueve horas al niño Jesús

Oh Jesús, que dijiste: «Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá», por intercesión de María, tu Santísima Madre, llamo, busco, pido que mi oración sea escuchada.

(Presenta tu petición)

Oh Jesús, que dijiste: «Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, él os lo dará», por intercesión de María, tu Santísima Madre, pido humilde y urgentemente a tu Padre, en tu nombre, que mi oración sea escuchada.

(Presenta tu petición)

Oh Jesús, que dijiste: «El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará», por intercesión de María, tu Santísima Madre, me siento seguro de que mi oración será escuchada.

(Presenta tu petición)

Oración de acción de gracias

Divino Niño Jesús, sé que me amas y que nunca me abandonarás. Te doy gracias por tu presencia cercana en mi vida.

Niño Maravilloso, creo en tu promesa de paz, bendición y liberación de la miseria. En tus manos pongo toda necesidad y preocupación.

Señor Jesús, que confíe siempre en tu misericordia y amor generosos. Quiero honrarte y alabarte, ahora y siempre.

Amén.