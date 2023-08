La oración más corta y poderosa que puedes hacer a diario

El "Gloria al Padre", que marca la doxología y cierra cada decena del rosario, es una oración poderosa que nos permite dar gloria a la Santísima Trinidad.

Una de las oraciones más cortas pero más poderosas que podemos recitar es la tradicional «Gloria al Padre»:

«Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,

como era en el principio,

ahora y siempre,

por los siglos de los siglos.

Amén».

¿Qué estamos haciendo cuando recitamos esta oración? El Catecismo de la Iglesia Católica indica: «La gloria de Dios es que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para la que fue creado el mundo». ( CEC 294 ). Cuando rezamos Gloria a Dios, aclamamos nuestra experiencia de la bondad de Dios tan generosamente compartida. El cardenal Raneiro Cantalamessa recuerda que la gloria de Dios no es otra cosa que amar gratuitamente a las personas. Al mismo tiempo, nos recuerda que “el pecado fundamental es la negativa a glorificar a Dios. Al negarse a glorificar a Dios, el ser humano se ve privado de la gloria de Dios”.

1 Gloria al Padre

Al decir «Gloria al Padre», glorificamos a Dios por su amor por nosotros. Glorificamos al Padre cuando reconocemos que el Padre sabe lo peor de nosotros, pero usa ese conocimiento para amarnos aún más, porque necesitamos que Él nos ame más como a sus hijos. Glorificar al Padre es alabar la negativa del Padre a volverse fatalista frente a nuestros fracasos. Glorificar al Padre es proclamar que somos amados simplemente porque le pertenecemos. Orar Gloria al Padre es pedir la gracia de entregarse, como Jesús , al Padre en total obediencia a su voluntad.

2 GLORIA AL HIJO

Al decir «Gloria al Hijo», escuchamos, como canta la liturgia bizantina, «Gloria a la presencia activa de tu providencia en nuestras vidas, oh Cristo, nuestro Rey: por ella has obrado la salvación para todos». Monseñor Massimo Camisasca señala que «glorificamos a Dios dejándonos arrastrar al acto de amor que se realizó en la cruz».

Como dice San Ambrosio, «No me gloriaré porque he sido redimido. No me gloriaré porque estoy libre de pecados, sino porque mis pecados me han sido perdonados. No me gloriaré porque sea útil o porque alguien me sea útil, sino porque Cristo es mi abogado ante el Padre, porque la sangre de Cristo fue derramada por mí. ¡Glorificamos la amistad del Hijo de Dios con nosotros! ¡Glorificamos la Presencia Real infalible del Hijo!

3 GLORIA AL ESPÍRITU SANTO

Al decir «Gloria al Espíritu Santo», imploramos a la Tercera Persona de la Santísima Trinidad que entre en nuestro corazón y tome posesión de nuestro ser, porque somos conscientes de que podemos ser propensos a no ser espirituales; en cambio, a menudo somos carnales, mundanos, banales, materialistas… egocéntricos, en lugar de estar orientados hacia los demás.

El que glorifica a Dios va a Él con su debilidad, su indignidad, su impotencia, su pecado. Es cuando nos entregamos a Dios en estos momentos que más lo glorificamos. Porque entonces dependemos de él para todo, sin hacernos ilusiones sobre nuestra propia «bondad». Glorificamos a Dios a través de la conciencia de nuestra dependencia de Él y anhelamos una transformación continua.