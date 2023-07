¿Quién es Daniel Pellizzón, el nuevo secretario del Papa? 

Hoy, primero de agosto, comienza su nueva encomienda el padre Daniel Pellizzón, quien previo a su ordenación, ya había colaborado con el Papa Francisco cuando éste era arzobispo de Buenos Aires

El Santo Padre ha designado un nuevo secretario personal. La información fue dada a conocer por la arquidiócesis de Buenos Aires, a cuyo clero pertenece el sacerdote que asumirá esa función. Se trata del padre Daniel Pellizzón, quien reemplazará en ese servicio al presbítero Gonzalo Aemilius, uruguayo del clero de Montevideo, que había asumido esa función en 2020, y a quien el Papa conocía también por su labor social previa.

«Les comparto con alegría que el padre Daniel Pellizzon, sacerdote de esta arquidiócesis de Buenos Aires, ha sido convocado por el Papa Francisco para ser su secretario personal, en reemplazo del padre Gonzalo Aemilius. A principios de agosto viajará a Roma para comenzar con la tarea encomendada. Rezamos por él en esta nueva misión confiada al servicio de la Iglesia», dio a conocer el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

El primero en asistir al Papa con su agenda y su día a día había sido el padre Fabián Pedacchio, argentino, que se desempeñaba al momento de la elección del Papa en la curia romana y al que Francisco conocía de cuando era arzobispo de Buenos Aires. Pedacchio retomó en 2020 la dedicación plena a sus labores en la Congregación de los Obispos.

A diferencia de sus antecesores, el Papa Francisco ha encargado a distintas personas la misión de acompañarlo como secretario personal, misión fundamental para que el Santo Padre pueda intercalar en su vida cotidiana la oración, el vínculo con líderes de estado, con obispos de todo el mundo, con fieles en países recónditos, el vínculo familiar, etc.

El nuevo secretario

El presbítero Daniel Pellizzón fue ordenado sacerdote el 3 de noviembre de 2018, en una celebración presidida en la parroquia San Benito Abad por el cardenal Mario Poli. Para la ocasión, el Papa Francisco, con quien había colaborado cuando el Santo Padre aún era arzobispo de Buenos Aires en el ordenamiento de su archivo, le envió unas palabras de puño y letra sobre una postal en la que le pidió que «no deje de ser misericordioso».

Estuvo a cargo de la primera homilía de su primera Misa, gesto que la tradición propone sea reservado para un hermano sacerdote significativo para el neopresbítero, el entonces arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, recientemente designado prefecto del dicasterio para la Doctrina de la Fe. El padre Pellizzón, previo a su ordenación, había colaborado con él cuando era Rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina.

El padre Pellizzón, de 40 años, desarrolló su vida ministerial, un año como diácono y luego cuatro como vicario parroquial, en el santuario de San Cayetano de Liniers. En este, uno de los santuarios más populares de la Ciudad, concurrido incesantemente por peregrinos, casa del patrono del trabajo, dejó un muy grato recuerdo de parte de los asiduos feligreses, según testimoniaron en redes sociales.

En febrero de este año había sido destinado como vicario a la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, donde se desempeñó hasta la fecha. Curiosamente, esa parroquia, más allá de representar un rasgo que el Papa personalmente encomendó a Pellizzón en su ordenación, también lo une particularmente a Francisco. El Papa Francisco conocía esa parroquia de la década del 40, cuando pasaba las vacaciones con sus abuelos.

Dios nos desinstala para crecer en humildad

Luego de conocida la noticia de su designación, el padre Pellizzón compartió impresiones con los fieles de su parroquia en la Misa de ese día. El padre Daniel se mostró agradecido por los saludos, las oraciones, y aseguró que, como seguramente habían percibido los fieles, el inesperado llamado lo tomó por sorpresa y fue para él como un «baldazo de agua fría». Y explicó la sensación con un salmo que muchas veces, dijo, lo acompaña en su vida.

Se trata del salmo 33, versículo 10. «El Señor deshace los planes de las naciones. Uno puede tener un plan, una estrategia, un camino, pero Dios te patea el tablero cuando uno cree que está asegurado… como la parábola. «Ah, ya tengo todo el granero lleno, me voy a dar buena vida», y dice Dios: «insensato, esta misma noche vas a morir»», compartió el padre Pellizzón, reconociendo que estaba cómodo en la parroquia y tenía además proyectos por delante. «Dios siempre patea el tablero sabiamente. Nos desinstala para crecer en humildad», completó.

Pero, ante tamaña misión, se mostró confiado, puesto que, dijo, «Dios si te confía una misión, nunca te va a soltar la mano, y nunca te va a dejar de dar la gracia para llevar a cabo esa misión. Esa es mi seguridad. No la propia, sino la confianza puesta en Dios, esa es la oración que les pido». «Que Dios siempre me dé la gracia de la misión que me confía, que esté a mi alcance. Seguramente va a ser así, pero por eso siempre intercedemos unos por otros para sostenernos en la fe», concluyó.