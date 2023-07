Vivir la JMJ desde la experiencia de Chiara Badano

Chiara Badano, una joven que participó en festivales de fe, nos regaló algunos sencillos consejos que hoy cobran mucha relevancia, ya que nos pueden ayudar a vivir a profundidad la JMJ

Muchas veces vemos a los santos como algo inalcanzable, como personas fuera de esta realidad —con misiones o ejemplos imposibles de alcanzar—, y se nos olvida, por completo, que ellos también pisaron esta tierra, tuvieron familia, amigos, pasaron por altas y bajas, incluso tuvieron las mismas etapas de vida que nosotros.

Para muestra está Chiara Badano (beata), que fue una joven normal que practicaba deportes como el patinaje y el tenis, tenía amigos, familia, incluso tuvo novio.

La experiencia de Chiara Badano

A los 11 años vivió, junto con sus padres, el primer Family fest, un gran encuentro internacional del movimiento de los focolares, al que pertenecía, y que se llevo a cabo en Roma en 1981. El lema era: El descubrimiento de que «Dios nos ama inmensamente».

Desde ahí Chiara no pudo parar en el conocimiento y el crecimiento de su fe, participando años más tarde de otros eventos muy similares a lo que hoy es, para nosotros, la JMJ.

En su momento, Chiara compartió algunos consejos prácticos con los cuales vivía a profundidad estos encuentros con Jesús en los festivales de fe. Estos mismos consejos pueden servirte hoy para vivir la Jornada Mundial de la Juventud, desde donde quiera que estés.

Toma nota de estos consejos para la JMJ

Busca amigos de Dios

Chiara siempre estuvo acompañada de sus amigos y, junto con su amiga Chicca, le escribía cartas a Chiara Lubich —fundadora de los focolares— para contarle su proceso de crecimiento en la fe y las buenas experiencias que vivían.

Chiara incluso decía que si asistiera sola, estos encuentros servirían para hacer amigos nuevos y conocer personas que tenían la misma sed de conocer más de Dios.

Toma nota

Chiara siempre llevaba un cuaderno y una pluma para escribir todos los puntos importantes; aquellas frases que más hacían eco en su interior y que podían inspirar su vida. Estas frases las compartía con sus amigos después.

Abre tu corazón

Hay que ir al encuentro con Jesús con un corazón dispuesto y abierto, con los oídos atentos para descubrir lo que Dios quiere decirte especialmente a ti.

Empezamos nuestra aventura, con el Evangelio entre las manos haremos cosas poderosas».

Déjate tocar y transformar por el mensaje

Redescubre el Evangelio… «Yo antes no era una cristiana autentica, porque no lo vivía hasta el final. No quiero y no puedo quedarme analfabeta de tan extraordinario mensaje» Chiara no se quedaba solo con la experiencia de los festivales, sino que era consciente de que tenía que aplicar lo aprendido en su día a día.

Crea un compromiso

Cada aprendizaje que ella apuntó le sirvió como fuente de inspiración, tanto para orientarse en elecciones importantes, como para solucionar los pequeños y grandes problemas de cada día, descubriendo las infinitas maravillas del Evangelio vivido, y con ello, creó un compromiso que a su regreso puso en práctica.

Pon manos a la obra

«No tengo que hablar explícitamente de Jesús, se los tengo que entregar, primero con mi actitud de escucha, luego con mi forma de vestir, pero sobre todo con mi manera de amar».

La JMJ, una oportunidad para santificarse

Todo encuentro con Dios debe ser aprovechado, ya que son oportunidades de santificación. En estos eventos se propicia un clima de sinergia, de unidad profundísima, libertad y respeto absoluto hacia las diferentes personas que asisten.

Chiara fue nombrada como una de los trece patronos de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023, así que no olvides encomendarte a ella y pedir su intercesión para que todos los jóvenes asistentes puedan tener ese encuentro vivo con Jesús.