«Hace 4 años que soy candidata a la eutanasia»

Myriam de Courrèges murió de cáncer el 10 de mayo de 2023 a los 70 años. Casada, madre y abuela, médica, entrega un conmovedor testimonio sobre el final de la vida, un tiempo cuyos sufrimientos y miserias no niega, pero que llena de vida, alegría y esperanza

Nuestra columnista Élisabeth de Courrèges perdió a su madre el 10 de mayo de 2023, después de cuatro años de lucha contra el cáncer. Se llamaba Myriam de Courrèges, era casada, madre de siete hijos y abuela de muchos nietos, médica en un centro de daño cerebral, muy implicada en su parroquia…

Antes de morir, escribió un texto que tituló «He sido candidata a la eutanasia durante cuatro años«, explicando por qué habría sido una pena pedirla.

«¿No fue hermoso vivir todo eso?«, pregunta después de haber descrito sus alegrías familiares, su gratitud por las gracias recibidas y su camino hacia Dios. «Den ayuda activa para vivir en su lugar», implora.

Un testimonio de peso en un momento en que se promueven leyes favorables a la eutanasia.

Myriam de Courrèges entregó su testimonio a su hija Elisabeth con la esperanza de que fuera transmitido, para compartir esta alegría y esta esperanza con aquellos que ya no se atreven a creer en ella. Elisabeth se lo encargó a Aleteia, que aquí lo reproduce íntegro.

***

El día que recibí el anuncio del diagnóstico, con la futura ley de fin de vida [en Francia, n.d.t.], entendí que sería candidata a la eutanasia o el suicidio asistido. Desde entonces han pasado cuatro años, bastante llenos, y hubiera sido una pena no dar testimonio de la presencia de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo.

Fin de la vida:

Un tiempo para caminar con Jesús

Un tiempo para descubrir las delicias del Señor

De hecho un camino de vida, que tiene su fecundidad

Un camino de santidad

Casada, madre de siete hermosos hijos enriquecidos por yernos y nueras, una progresión exponencial de nietos cada año, fui una abuela activa.

Médica en un centro de traumatismos craneoencefálicos en el que aprendí lo que es la dignidad de la persona, rodeada de amigos que ponen bálsamo en el corazón y el alma, implicada en mi parroquia, fui mimada, fui feliz.

Ese lunes de febrero de 2019 estaba examinando a un paciente. Mi teléfono vibra en mi bolsillo. Al regresar a mi oficina, veo que se muestra «laboratorio«.

El resultado de un análisis de sangre realizado dos días antes puede generar temores de un tratamiento urgente.

A la hora del corte, dejo mi bata y mi estetoscopio sobre mi escritorio y me dirijo a urgencias sin sospechar que nunca más volveré a usar estos instrumentos y que tendré que renunciar a mi función médica.

Cáncer, paz

Esa misma noche, al cruzar la información, entiendo que tengo cáncer. Una médica enferma razona…

Esto me lo confirmaron diez días después. El cirujano vino a verme con pañuelos, porque me anunció el vigor del tumor y por tanto que «debes prepararte y abandonarte…» (para el fin, rápido…).

Recibí una nueva gracia inmediata de Paz y de Esperanza de mi Señor y mi Dios… Un encuentro inesperado con un capellán amigo me llenó de fuerza.

Por lo tanto, ya tenía derecho a lo que propone la ley sobre el final de la vida durante el procedimiento: terminación activa, eutanasia si no suicidio asistido… Y si hubiera sido así, ¿qué hubiera dejado de vivir?

Mi médico optó por seis meses de un primer tratamiento que pareció satisfactorio al principio.

Hasta entonces, desde el anuncio del diagnóstico, consideraba que mi «tarea» como esposa y madre no había terminado… y creía en el Amor y el Poder sanador de Dios.

Amo la vida, a los demás, todo lo demás, los proyectos… Seguí implicándome, con cansancio pero con alegría.

Gracia

Continué la formación parroquial y aprendí a descubrir la acción del Espíritu Santo en mi vida.

En la parroquia, rodeada de algunos de mi familia, se me dio por primera vez el sacramento de los enfermos.

Durante un tiempo de adoración, recibí la imagen de la Virgen María aplastando la cabeza de un monstruo o serpiente.

Se dice que el tumor es maligno (procedente del Maligno) porque su desarrollo fisiológico procede de un engaño (se confunde con una célula de defensa)… Además, este cáncer se desarrolla ante los excesos de nuestra vida moderna…

Recibí por tanto, una gracia de confianza junto a la protección de la Virgen María y en su capacidad para protegerme.

Servicio y vida espiritual

Casamos una hija ese verano. Yo seguía ahí, más delgada claro, pero todos estábamos muy contentos con el evento.

Nuestra parroquia nos pidió que la representáramos en una peregrinación: allí recibimos la gracia de una pista para un nuevo tratamiento.

En enero de 2020, renovación del sacramento de los enfermos en la parroquia… Fue un proceso de humildad y verdad ante toda la asamblea.

Viví una vida casi normal aunque un cansancio de fondo la hacía más lenta y los proyectos se paralizaron. Traté de concentrarme en el servicio y en la vida espiritual.

En marzo de 2020, debido a que tenía fiebre, las terapias se pusieron a media dosis. Antes de acabar estos dos años de terapia, aparecieron metástasis.

Sin saberlo aún, el verano de 2021 fue un tiempo familiar muy feliz. Me dieron la noticia en septiembre, me citaron para un seguimiento en enero de 2022.

Recibí nuevamente el sacramento de los enfermos durante una vigilia de oración. Esa tarde recibí la certeza de vivir todo esto como «amiga de Jesús».

Saqué tiempo, encerrada en casa con mucho cansancio, para disfrutar de las visitas, de escuchar, de unirme, de llevar, de orar por mis hermanos y hermanas, hijos, amigos… Todavía era una vida plena.

«Estás en la Cruz»

Tenía problemas para orar y me sentía lejos del Señor… Mi director espiritual me dijo que no importaba. «Estás en la Cruz, objetivamente más cerca del corazón de Jesús».

Las quimioterapias son eficaces en el tumor, pero tienen una gran toxicidad en otras células.

El oncólogo suspendió la quimioterapia para el verano de 2022, lo que me permitió recuperar fuerzas y recibir a todos nuestros hijos en el hogar familiar: maravilloso verano en el ambiente, las actividades, mi cumpleaños, alabanza y oración intercesora, mensajes de familiares y amigos, matrimonio en mi familia política.

En septiembre los resultados fueron catastróficos. En ausencia de una nueva terapia, se tomó la angustiosa decisión de suspender todo tratamiento, mientras todavía sentía dentro de mí fuerza y ​ pasión por la vida.

Qué susto, qué tristeza

El perfil del Fin de la Vida es un paso más…

Paliativos, noche

Nuevo sacramento de los enfermos durante una vigilia parroquial para aprehender en paz esta nueva etapa llamada paliativa, iniciada con una breve estancia en el servicio de cuidados paliativos donde la capellanía me ayudó maravillosamente a estar conectada a la Palabra de Dios y a estar en paz.

Yo también viví esta etapa en la que, sintiéndome tan poco interpelada por el más allá, me preguntaba si no había recibido la Fe como un tejido tranquilizador, superficial y sin amor.

Y luego esa noche de fe cuando me sentí abandonada. Pero había recibido una efusión del Espíritu antes de ella y volviendo vi que había estado presente y fecundo en todo momento.

¿El fin? Como una pantalla negra, que tenía ante mis ojos en este servicio, una pantalla para atravesar, con toda la incógnita de lo que hay detrás.

Ruego al Espíritu Santo que dé aún más fecundidad a este tiempo de «espera»…

No fin sino transformación

Me ha sido dada una palabra de gracia: no hay «fin» sino una transformación de vida, que toma mi vida de hoy con lo que hago y que será transfigurada por la gracia divina.

Y, por tanto, considerar el hoy viviéndolo lo más generosamente posible, lo más vivo posible, lo más cerca posible del corazón de Dios: en mi vida de pareja y de familia, con la oración personal o compartida, con el sacramento del perdón y una dirección espiritual cada mes como antes frecuentando la palabra de Dios con mi grupo de lectio, en la Eucaristía, y en una Esperanza creciente.

Sigo en la medida de lo posible sirviendo, apoyando, escuchando, conectando, reuniendo.

Pero hay que reconocerlo: es difícil «ya no poder» iniciar o apoyar proyectos familiares, entre otras cosas.

Se necesita humildad para dejar de ser un motor y volverse poco a poco dependiente…

Lo más duro del «fin de la vida» es la aparente separación que se vislumbra, fuente de dolor para mí y para los míos, cónyuges, hijos y nietos…

Hará falta acompañar a la más joven, ayudar en los hogares, velar por el día a día del marido… Y al parecer habrá que prescindir de ello.

Agradecimiento

Este tiempo de pérdida progresiva estimula en mí la necesidad de expresar tanto agradecimiento hacia el Señor que nos ha mimado con su Presencia, hacia mi esposo, hijos, nietos, mi familia y suegros, también presentes, amigos, hermanos y hermanas de la parroquia, e incluso tantos extraños que se cruzaron conmigo a través de una sonrisa o de una información…

Me gustaron estas intervenciones gratuitas, agradecimiento por mi trabajo y por el ambiente de trabajo… Tanta riqueza recibida.

Myriam de Courrèges escribiendo su testimonio sobre el fin de la vida. Avec l’autorisation d’Elisabeth de Courrèges

Cortesía de Elisabeth de Courrèges

Incorporarme al sacrificio de Cristo

Fase paliativa con sus miserias, el comienzo de los dolores, la pérdida de fuerzas, la gran dificultad para respirar al menor esfuerzo, la dificultad para caminar, las malas noches, las posturas dolorosas…

El Miércoles de Ceniza, primer día de Cuaresma, sufrí una complicación médica que amplificó considerablemente la miseria.

Aquí estoy durante siete días hospitalizada y atrapada en mi sillón, conectada a la aspiración que se supone que debe volver a poner el pulmón en su lugar (en vano)…

Para no sufrir este tiempo muerto, hago algo al respecto: me retiro, rezo más y observo las enseñanzas.

Escribo una nota a cada uno de mis hijos, a mi esposo, y esta pequeña hoja sobre el final de la vida.

El dolor se arrastra lento pero seguro. Mi director espiritual me invita a ponerme al pie de la Cruz con María que guardó la Esperanza, para meditar la epíclesis: reincorporarme al sacrificio de Cristo «para la Gloria de Dios y la Salvación del mundo, de todos». Abre generosamente mis ofrendas e intenciones de oración.

Nuevo sacramento para los enfermos que fue puro don… Yo no lo había pedido durante la vigilia por los enfermos. El padre viene hacia mí: «¿Quieres el sacramento de los enfermos?» Respondo que no lo había pedido. «¡¡Te lo doy en el nombre de Jesús»!! Gracias Jesús.

La evolución es más rápida. Mi confesor también me invita a meditar en las últimas palabras de Cristo:

«Dios mío, por qué me has abandonado»;

«Padre, perdónalos, no saben lo que hacen»;

«Esta noche estarás conmigo en el Paraíso»;

«Mujer, ahí tienes a tu hijo»;

«Hijo, ahí tienes a tu madre»;

«Tengo sed» ;

«Todo está cumplido»;

«En tus manos encomiendo mi espíritu».

Se necesita tiempo

Pido una dulce muerte a la Virgen María cuyo rosario es ahora diario. Porque tengo miedo, no soy valiente. Y no quiero marcar la mía.

Camino al final de la vida… ¿Tiempo inútil? ¿Qué opinas? ¿No fue hermoso vivir todo eso?Dar AYUDA activa a la VIDA en su lugar.

Se necesita tiempo para decir gracias, para expresar, para escribir nuestra gratitud.

Se necesita tiempo para recibir el crecimiento de la Esperanza que permite vislumbrar el más allá luminoso y siempre involucrando a aquellos a quienes se seguirá amando.

Toma tiempo asegurarles que me mantendré en su camino, atenta a sus necesidades, intercediendo por ellos constantemente.

Se necesita tiempo, cuando una siente más bien sequedad en el alma (la noche del Espíritu) para desear la santidad y suplicar acercarse al Corazón de Jesús, para gozar siempre plenamente de su Amor…

Se necesita tiempo para aprender a ofrecerse en nuestra cruz, aferrándose a La Cruz de Cristo…

Lleva tiempo aprender a hacerlo PARA la Gloria de Dios y la salvación de TODOS.

Escoge la vida

¿Eutanasia, suicidio asistido?

Reducción de la vida… amputación de la vida… ¿indiferencia de los tuyos?…

Como un leñador que corta un árbol vivo, cortas la vida cuya savia fluirá y se volverá inútil… Ruego por los que se entregan a ella y por sus verdugos.

Así que escoge la vida, aunque sea contrariada y dolorosa, pero no sin fruto, no sin alegría… Deja tiempo para transfigurar el presente doloroso en Fuente Viva…

Por Myriam de Courrèges ✝