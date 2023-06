Fui a ver el cuerpo de la monja que llaman incorrupto

Un vecino del convento comparte su experiencia: Estaba extrañado, pero hay algunas verdades cristianas fundamentales para tomar de la experiencia





Fui a ver el cuerpo de la hermana Wilhelmina, la fundadora de una congregación benedictina de hermanas religiosas en Gower, Missouri.

«Quedé realmente conmocionado, más de lo que pensaba que quedaraía», escribí en Facebook. «Pero he estado pensando en ella, y rezando, desde entonces».

«¿Qué quieres decir con ‘conmocionado’?» preguntó alguien.

Así que le confesé la verdad: lo que quería escribir era que me extrañó ver a la hermana Wilhelmina, pero que mi actitud está mejorando.

La historia de la hermana Guillermina ha causado sensación en todo el mundo.

«Muchos viajan para ver los restos ‘intactos’ de una monja exhumada que murió en 2019», informó la revista People .

El Daily Mail de Londres contó «La increíble historia de la hermana Wilhelmina, la monja de Missouri cuyo cuerpo muestra pocos signos de descomposición».

La hermana Wilhelmina nació como Mary Elizabeth Lancaster en 1924 en St. Louis. Escuchó la voz de Dios cuando recibió su Primera Comunión a los 9 años. Jesús le pidió que fuera suya.

Ella respondió «sí» con su vida. Hizo votos con las Oblatas Hermanas de la Providencia en 1944.

En 1995, cuando tenía 70 años, dejó las Oblatas para fundar su propia orden benedictina que se estableció en Gower, Missouri, a 45 minutos de mi casa en Kansas.

Murió allí en 2019 a los 94 años después de gritar: «¡Vi a Jesús! … ¡Quiero ir al cielo!».

Su cuerpo fue descubierto inesperadamente porque su convento tiene tanto éxito que ha tenido que ampliar sus instalaciones, lo que ha obligado a trasladar su tumba.

Esto pone a la Iglesia en una situación difícil.

Una de las grandes bendiciones de ser miembro de la Iglesia católica es que pertenecemos a una institución cuidadosa y deliberante que no se apresura a sacar conclusiones y así evita errores vergonzosos cuando se trata de fenómenos milagrosos.

La hermana Wilhelmina Lancaster no es una excepción. Me refiero a su cuerpo como «incorrupto» en lugar de «incorruptible» por lo que dijo el obispo de Kansas City-St. José James Johnston:

«Es comprensible que muchos se sientan impulsados ​​por la fe y la devoción a ver los restos mortales de la hermana Wilhelmina dada la notable condición de su cuerpo, pero los visitantes no deben tocar ni venerar su cuerpo, ni tratarlos como reliquias». La incorruptibilidad se ha verificado en el pasado, pero es muy raro. Existe un proceso bien establecido para perseguir la causa de la santidad, pero aún no se ha iniciado en este caso».

Entonces, por ahora, me queda evaluar mi experiencia en terreno inestable: sentimientos personales en lugar de hechos establecidos.

Para mí, toda la experiencia fue extraña pero poderosa. Todo estaba muy fuera de nuestra experiencia en la cultura estadounidense secularizada. Pero desde que la visité, no puedo quitarme de la cabeza a la hermana Wilhelmina.

Primero, ir a ver el cadáver de alguien que nunca conociste es inusual, y ver filas de personas esperando para hacerlo me hacía sentir extraño.

Pero cuanto más pensaba en ello después, más natural lo sentía.

La gente hizo fila para ver el cuerpo de la reina Isabel. No lo hicieron porque quisieran ver un cadáver; lo hicieron porque todos sabemos en algún lugar muy adentro que somos nuestros cuerposy viceversa; que aunque el espíritu y el cuerpo estaban separados, el cuerpo de la reina todavía tenía un significado.

Una de las ideas fundamentales que el cristianismo ha dado al mundo es esta comprensión de nuestra humanidad.

La fiesta de la Asunción, cuando celebramos que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo, nos lo recuerda cada verano.

Ese misterio «nos muestra que Dios quiere salvar al hombre entero, es decir, salvar su alma y su cuerpo«, explica el papa Francisco .

Las personas humanas son una unidad cuerpo-alma, tanto almas encarnadas como cuerpos animados. No es que «yo» tenga un cuerpo o tenga un alma, sino que somos nuestro cuerpo y alma, juntos.

El cuerpo de una persona santa tiene un significado aún mayor que el de una reina.

Isabel fue empujada a su cargo por linaje y lo desempeñó con dignidad; Hermana Wilhelmina luchó por su posición día tras día a través de la fe, la esperanza y el amor.

Visitar el cuerpo de la Reina Isabel era participar de la historia mundial, donde grandes hombres y mujeres dan forma a nuestro tiempo; visitar el cuerpo de una persona santa es participar en la historia de la salvación, donde los hombres y mujeres comunes son moldeados por la eternidad.

Ver la devoción de tanta gente allí también fue muy extraño para mí, al principio.

En el cuerpo, la gente estaba participando en la experiencia con gusto, tocando cosas en el cuerpo y orando, aparentemente sin darse cuenta de la advertencia del obispo.

Después, bromeé diciendo que tenían un alma más católica que la mía. Pero cuanto más lo pienso, más cierto parece ser.

Cada iglesia católica tiene un crucifijo en el centro, la representación de nuestro propio fundador muerto, precisamente para que tengamos exactamente este tipo de experiencia.

Los católicos deberían estar acostumbrados a mirar un cadáver y pensar no tanto en el final de la vida como en la vida futura que todos tenemos.

Ver el cuerpo de la Hermana Wilhelmina separado de su alma es ver lo horrible y antinatural que es la muerte, pero ver su cuerpo intacto es recordar que Jesús ha vencido el horror de la muerte y nos restaurará a todos un día.

No sé si la Hermana Wilhelmina es santa o no, pero ella me está inspirando a serlo, si puedo.