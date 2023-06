Las formas antiguas tienen algo valioso que enseñarnos, y cuando las escucho y aprendo sobre ellas, mi vida cambia para bien

No soy nativo americano (de hecho, mis padres y abuelos son inmigrantes en los Estados Unidos), pero me encanta leer y aprender sobre la cultura indígena americana.

Creo que conocer la vida cotidiana y las tradiciones de quienes habitaron mi tierra natal antes que yo me ayuda a comprender lo que significa vivir bien con raíces profundas en este lugar particular de la tierra.

Además de leer libros de autores nativos, disfruto asistir a conferencias de hablantes de indios americanos en mi área. ¡Estas charlas me dejan mucho en que pensar!

Estas son 3 prácticas sabias de la cultura indígena americana que creo que pueden cambiar nuestras vidas para bien. Estoy trabajando para integrarlos en mi vida este verano.

1 RESPETO A LAS PERSONAS MAYORES

He escrito antes sobre cuán profundo es el respeto por los ancianos en la cultura indígena americana. Se les llama ancianos, no viejos, y sus opiniones son buscadas y respetadas.

El respeto por los mayores también es un mensaje importante del Papa Francisco. Habla con frecuencia sobre la necesidad de valorar y apreciar a las personas mayores, diciendo: «Donde no hay honor para los ancianos, no hay futuro para los jóvenes».

¿Cómo puede ser el respeto por las personas mayores en la práctica?

Llame a un pariente anciano para conversar sobre su día

Envíe una tarjeta pensativa a sus abuelos

Visite una residencia para personas mayores y pase un tiempo escuchando las historias de los residentes.

2 RESPETO POR LA CREACIÓN

Muchos oradores y escritores indios americanos describen el profundo aprecio y gratitud por la creación que es parte de su cultura. Aprendí mucho sobre esta noción de interdependencia conectada con el resto de la creación del libro Braiding Sweetgrass.

De manera similar (pero no exactamente igual), los católicos creen que el mundo creado es un regalo que estamos llamados a administrar con cuidado. La creación física puede ayudarnos a comprender las verdades espirituales: no es casualidad que tantas parábolas de Jesús traten sobre la naturaleza: las semillas de mostaza, la siembra en tierra fértil, la oveja perdida, etc.

¿Cómo puede ser el respeto por la creación en la práctica?

Jardinería y plantación alrededor de nuestras casas.

Pasar tiempo al aire libre con nuestra familia y amigos.

Reducir los residuos plásticos mediante el uso de materiales reutilizables

3 RESPETO POR LOS BEBÉS Y LOS NIÑOS

Aprendí un poco sobre la hermosa práctica de la disciplina respetuosa y afectuosa en el pueblo tradicional Oceti Ŝakowiŋ de una publicación en una página de Facebook llamada Historia y culturas de los nativos americanos.

La publicación dice,

Esta es una foto de Standing Holy, que figura como la hija de Toro Sentado. Recuerda el estilo de crianza tradicional Oceti Ŝakowiŋ. La primera vez que Toro Sentado viajó y observó a personas no nativas azotando a sus hijos, se sorprendió. Nunca hubo necesidad de regañar continuamente a un niño, menospreciarlo o golpearlo. Abrazaban a sus hijos desde el nacimiento hasta los siete años porque creían que llorar no era bueno para los niños. A menudo, si un niño no dejaba de llorar, algunas abuelas lloraban con él para ayudarlo a superar lo que lo había entristecido. A una edad temprana, comienzan a asumir la responsabilidad de su ropa y ropa de cama. Nuestra gente viajaba con el búfalo y tenía que ser móvil. A la edad de 10 años, la mayoría de nuestros niños sabían cómo cuidar los materiales necesarios para viajar. El amor, la enseñanza, la estructura y la comunidad criaron a nuestros hijos. La colonización nos dice que la disciplina física ayuda a moldear a nuestros hijos y convertir a nuestros niños en hombres. Sin embargo, sin haber sido azotados nunca, producimos los mejores guerreros que jamás caminaron por esta tierra. Nuestras formas de vida y ceremonias a través de las diferentes etapas de la vida fueron más valiosas que cualquier cosa que ofreciera la colonización.

Amor, enseñanza, estructura y comunidad son lo que todo niño necesita. Como madre, encuentro que este estilo de disciplina resuena con la forma en que quiero criar a mis hijos.

Estoy aprendiendo de este estilo de crianza y tratando de implementarlo en mi hogar tanto como puedo. Disfruté aprendiendo más sobre esto del libro Hunt, Gather, Parent, que presenta prácticas de crianza de los indígenas inuit, entre otras.

Estas tres lecciones de la cultura nativa americana tienen un impacto en mi vida, y estoy muy agradecido por los miembros de estas comunidades que se han tomado el tiempo de compartir sus historias y experiencias conmigo.

Las formas antiguas tienen algo valioso que enseñarnos, y es un placer escucharlas y aprender sobre ellas.