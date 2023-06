Oración para ayudar a escoger el nombre de tu hijo

¿Te falta inspiración para elegir el nombre de tu hijo o hija que está por llegar? ¿El proceso de selección está causando peleas? Pide la ayuda del Espíritu Santo a través de esta oración

Elegir el nombre del hijo o hija que está a punto de nacer no es tarea fácil. Por eso, muchas parejas salen a pedir ayuda en las redes sociales. Quieren sugerencias y opiniones sobre qué nombre es más bonito, cuál coincide mejor con la historia familiar o cuál está de moda entre los niños y las niñas.

Pero además de esta ayuda digital, ¿por qué no buscar un poco de ayuda espiritual? Nuestra sugerencia es que los padres oren al Espíritu Santo, para que él inspire el nombre que será «escrito en el cielo» (Lc 10,20).

Futuros papás y mamás, recen esta oración que hemos reservado especialmente para ustedes que quieren el nombre más bonito y significativo para sus hijos:

Oración

«Espíritu Santo, Danos la gracia de elegir el nombre de nuestro bebé con paz y alegría. Tú, que conoces a nuestro hijo mejor que nosotros mismos,

inspíranos con un nombre que le corresponda. ¡Respira en nuestra oración y en nuestra vida diaria!

Que estemos de acuerdo y nos regocijemos en nuestra elección,

y que nuestro hijo sea feliz de llevar este nombre toda su vida. Somos bendecidos, Señor, porque nos llamas a cada uno por nuestro nombre. Gracias por el santo patrón que cuidará de nuestro hijo.

¡Que él (ella) lo (la) acompañe hasta Ti y le haga querer ser santo/a. Amén.

Cómo ponerse de acuerdo

¿Te gustan los nombres inusuales o prefieres los clásicos? ¿Buscas que haya una historia y un significado detrás del nombre, o principalmente quieres que el nombre suene bien?

Dependiendo de tus preferencias, también puedes encontrarse en una encrucijada si tus gustos e ideas no coinciden con los de tu pareja. ¿En qué dirección encender el «intermitente» para que sea adecuado para los dos?

Es posible que un nombre situado entre los gustos de los dos acabara por no gustar a ninguno de los dos.

Una opción es que ahora elija uno, y el otro elija en otro momento, siempre tratando de permanecer en el campo de las opciones aceptables para ambos.

Para los padres, esta ocasión puede convertirse en una especie de introducción a la coordinación en la educación.

Un nombre reconoce la dignidad humana de un niño incluso antes de nacer.

Con la opción de mantener la incógnita sobre el sexo del bebé, le damos Dios el poder de sorprendernos.

¿Es importante para nosotros cómo el entorno acepta nuestra elección del nombre de un niño?

La importancia del nombre

Lo que tiene un nombre tiene un lugar en la creación de Dios. Al ser nombrado, se honra lo que es, y que es digno del camino de la santidad.

El nombramiento es reconocimiento de dignidad. Dios nos dio la oportunidad de poner nombre a nuestros hijos. Y son llamados por estos nombres innumerables veces.

Ellos fueron llamados a una vida de santidad en el Bautismo. En ese momento el sacerdote toma al bautizado y lo presenta frente al altar a toda la congregación.

Casi hemos olvidado este aspecto del bautismo, pero de hecho es clave: con el bautismo no sólo te conviertes en pariente de Dios, su hijo amado, sino también en parte de la comunidad.

Muchos padres de niños no nacidos expresan lo difícil que es cuando su hijo aún no ha sido nombrado y no es bautizado. Algunos al menos hicieron un bautismo de deseo.

Mi nombre es Marta. Al principio me sonaba un poco mal, pero finalmente me gustó. Originalmente significa: ama de casa, también señora. A veces cierro los ojos y uso mi nombre para recordar la Biblia:

«Muchas cosas te preocupan y te inquietan, pero sólo una cosa es necesaria…». Lc 10,42

Debo elegir esa parte buena que no me será quitada ni siquiera después de la muerte. ¿Qué te dice a ti tu nombre?