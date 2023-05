En imágenes: Líder copto celebra una liturgia en la catedral del papa

El pasado domingo 14 de mayo, el líder de más de 10 millones de fieles en Egipto celebró la Divina Liturgia (Misa) en la catedral del Papa, la Basílica de San Juan de Letrán, para los fieles coptos.

El evento es parte de la visita especial de Tawadros II a Roma para conmemorar el 50 aniversario del primer encuentro entre un Papa y un patriarca ortodoxo copto, 15 siglos después del cisma de Calcedonia.

Las relaciones entre las dos Iglesias habían comenzado a reanudarse con el Concilio Vaticano II, donde estaban presentes observadores coptos. En 1968, el patriarca Cirilo VI invitó a Pablo VI a ir a El Cairo para la inauguración de la nueva catedral copta.

Pablo VI no pudo ir, pero con esa ocasión devolvió reliquias de San Marcos que habían sido arrebatadas a los coptos en el siglo IX por comerciantes venecianos. Este gesto marcó una nueva era en la relación entre las dos Iglesias.

En 1973, cuando con ocasión del 1600 aniversario de la muerte de san Atanasio de Alejandría, Pablo VI invitó a Roma al joven patriarca Shenouda. Ambos firmaron un acuerdo cristológico que puso fin a la controversia surgida en torno al Concilio de Calcedonia y que había provocado la ruptura entre Roma y muchas Iglesias orientales, incluida la copta.

Esta declaración conjunta de 1973 subrayó que los fieles, de hecho, compartían la misma fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Este acuerdo histórico sirvió luego como modelo para otras Iglesias: siríaca, armenia, siro-malankar, etc.

Los coptos y los sacramentos

Además de la liturgia del domingo, el Papa Tawadros participó en la audiencia general con el Papa Francisco del miércoles pasado.

Un momento culminante de su visita fue cuando el Papa Francisco anunció que los 21 mártires asesinados por ISIS también serán venerados por la Iglesia Católica.

Como explica el Catecismo, las Iglesias Orientales también tienen los sacramentos del sacerdocio y la Eucaristía, es decir, tienen la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía.

1399. Las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica celebran la Eucaristía con gran amor. «Estas Iglesias, aunque separadas, [tienen] verdaderos sacramentos […] y sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún más con nosotros con vínculo estrechísimo» (UR 15). Una cierta comunión in sacris, por tanto, en la Eucaristía, «no solamente es posible, sino que se aconseja… en circunstancias oportunas y aprobándolo la autoridad eclesiástica» (UR 15, cf CIC can. 844, §3).

Catecismo de la Iglesia Católica