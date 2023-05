5 ideas para tu hogar en el mes de la Virgen

Este mes de mayo hagamos de nuestra casa un lugar para venerar a María

Así como preparamos nuestro hogar para la Navidad o la Cuaresma, por qué no hacerlo también para nuestra Madre para honrar su ejemplo de fe y su infinita protección.

1. Compra flores

No sólo porque sea primavera o sean hermosas, las flores son el mayor símbolo de la Virgen, representando su pureza y dulzura.

Aunque la rosa es la típica flor de María (de allí que recemos el rosa-rio, porque ella es la rosa sin espinas, exenta del pecado original), puedes optar por otras, como los lirios (que representan su inocencia y por eso en muchas pinturas de la Anunciación se pone al Ángel Gabriel entregándole unos lirios blancos), la vinca flor (específicamente las de color azul, recordando la vestimenta de María) o, incluso, la popularmente llamada «Zapatico de la Virgen» (Cypripedium acaule, Calceolaria o capachito), que recibe este nombre porque dice una leyenda que floreció al ser tocada por el pie de María.

2. Un nuevo altar para la Virgen

Si no tienes ninguno, puedes crear uno desde cero con tu advocación mariana favorita; y si ya lo tienes, puedes agregar una nueva imagen, comprar alguna vela o portavela bonito, imprimir alguna oración especial y ponerla en un marco, etc.

3. Limpieza de clóset

Si no has hecho la famosa «limpieza de primavera» es el momento perfecto. Si eres mujer, puedes ver qué ropa tienes que ya no usas, medicinas y alimentos, etc… y donarlos a algún refugio de madres solteras o que han sido víctima de violencia doméstica. Qué mejor idea que ayudar a estas mujeres necesitadas en el mes de las madres.

4. Rezar el rosario

A la hora de hablar de preparar nuestro hogar para el mes de la Virgen, no sólo se trata de aspectos físicos, sino también espirituales.

Quizá es el momento perfecto para iniciar el hábito de rezar el rosario o hacerlo en familia, ofrecerle alguna penitencia en su honor o tenerla más presente en nuestras conversaciones en casa.

5. Actividades marianas con los niños

Que en tu casa se respire no sólo el perfume de las flores, sino también el espíritu de la Virgen.

Es el momento perfecto para fortalecer la devoción mariana de los pequeños de la casa, bien sea aprendiendo sobre alguna advocación cada semana (recuerda que el 13 de mayo es el día de la Virgen de Fátima), pintando alguna imagen, haciendo su propio rosario con bisutería mientras le enseñas cómo rezarlo, incentivarlos a crear una oración para ella, hacer una noche de «concierto» con cantos a la Virgen (te recomiendo en Youtube la canción La Fe De María de Son By Four / Ítala Rodriguez), etc.