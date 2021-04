Quedarse en el paro le hizo descubrir su vocación de ilustradora católica

Marietina es una de las ilustradoras católicas que despunta en Instagram en las redes sociales.

Su trayectoria es un ejemplo de resiliencia y de reinvención profesional. Marietina es hoy una referencia enel mundo de la ilustración católica, pero si se lo hubieran dicho hace 12 años, no habría dado crédito.

Una amiga le animó a crear un blog con sus dibujos

Y es que Yolanda Díaz (tal como se llama en realidad) es una barcelonesa que estudió Derecho en la Universidad y trabajaba en una empresa como consultora de Recursos Humanos. Pero llegó la crisis mundial de 2008 «y me quedé sin trabajo», explica. «Hasta entonces dibujar solo era mi hobby y nunca me había planteado ir más allá. Pero en aquel momento no me estaba resultando fácil encontrar un nuevo trabajo.»

«Un día, una amiga que conocía mis dibujos me sugirió :’¿por qué no creas un blog?’. Lo hice y allí fui publicando ilustraciones, imágenes de la Virgen, recordatorios de Primera Comunión… Y tuve la suerte de que enseguida hablaron de mí en hola.com y en telva.com«. Su fama creció un montón.

¿Por qué te pusiste el nombre de Marietina? «Quería un nombre que hiciera referencia a la Virgen María, en honor a ella. Como ya existían otras webs con el nombre de María, busqué algo parecido, y Marietina me gusta.»

Hoy elabora muchísimas imágenes de santos, de Jesús y de todas las advocaciones de la Virgen, y se le puede encargar ilustraciones personalizadas. También hace retratos, sobre todo de niños y niñas.

Su dibujo tiene personalidad y es fácil de reconocer, como los de ilustradoras católicas como Pati.te o María Olguín.

«Mi idea es diseñar imágenes de la Virgen de una forma actual. Yo me había criado con Ferrándiz y en casa teníamos un cuadro con una imagen dibujada por él, y pensaba que quizá se había quedado desactualizado. Querría que en todas las casas hubiera imágenes religiosas más actuales, con más luz y color.»

Por Ferrándiz, pese a todo, sigue sintiendo un gran respeto y admira «su capacidad para transmitir el cariño y la dulzura», matiza.

Acercar a los niños a Dios a través del dibujo

En estos 12 años, los pedidos a Marietina no han parado de crecer. «Hice una imagen de la Virgen del Dulce Nombre y me la empezaron a pedir en cuadros. Un día una mamá me dijo que lo habían puesto en la habitación de su hijo y que él cada mañana al despertar le echaba besitos. Para mí eso es la mayor alegría que me puede dar el trabajo que hago. Es acercar a los niños a Dios a través del dibujo.»

Aquí puedes ver algunas de las ilustraciones de Marietina:

Feliz en este nuevo trabajo

La ilustradora católica Marietina echa hoy la mirada atrás, cuando ya es madre de 4 hijos y abuela del pequeño Mateo. Considera una suerte el giro que dio su vida al quedarse en el paro en aquel aparentemente fatídico 2008: «El hobby lo convertí en profesión», se dice.