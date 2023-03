Histórico elogio del Papa Francisco a las mujeres

El texto sobre la mujer ha aparecido, según la agencia Vatican News, en el libro Más liderazgo femenino para un mundo mejor: el cuidado como motor de nuestra casa común y es fruto de una investigación promovida por la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice y la Alianza Estratégica de Universidades Católicas de Investigación (Sacru). Ha sido editado por Anna Maria Tarantola y publicado por «Vita e Pensiero». Los autores son 15 académicos de diversas disciplinas, de 11 universidades y 8 países.

La mujer trae la armonía

En el prólogo, el Papa afirma:

Los temas relacionados con el mundo femenino me interesan de manera especial. En muchos de mis discursos me he referido a ellas, destacando lo mucho que queda por hacer para el pleno reconocimiento de la mujer [n. de la ed.: las negritas son de Aleteia]. Además, he declarado que el hombre y la mujer ‘no son iguales, no son uno superior al otro: no. Solo que el hombre no trae armonía: es ella. Es ella la que trae esa armonía que nos enseña a acariciar, a amar con ternura y que hace del mundo una cosa bella’.» (Homilía en Santa Marta, 9 de febrero de 2017).