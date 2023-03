La nueva legislación española «trivializa el valor de la vida humana»

La Asociación Católica de Propagandistas alerta de las consecuencias de la nueva legislación que "atenta contra la vida, la libertad y la dignidad de las personas"

La Asociación Católica de Propagandistas emitió, esta mañana un comunicado ante la aparición en el BOE de «la modificación de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo: La nueva ley del aborto».

En la declaración, «quiere poner de manifiesto que la deriva legislativa que este gobierno está llevando a cabo, no solo con esta ley, sino con todas las últimas aprobadas en este mismo sentido (eutanasia, ley trans, ley de protección de la infancia, ley de diversidad familiar, ley de educación…), atenta gravemente contra la vida, la libertad y la dignidad de las personas».

«En un estado social y democrático de derecho, en un país que se precie de defender la libertad y de proteger al débil, jamás el hecho de matar puede convertirse en un derecho. Aunque lo diga la ley», explica la AcdP

Consideran que estas leyes «tienen repercusiones en la sociedad entera, haciéndola más débil y más cruel».

«No es cierto que una mujer sea más libre si se le niega la información. No es cierto que los niños sean más libres si prescinden de sus padres, no es cierto que a los menores haya que protegerlos de sus padres, no es cierto que la única educación posible sea asumir todas las afirmaciones de género y, por supuesto, no es cierto que sea un bien acabar con la vida del débil, esté por nacer o en los momentos más vulnerables de su vida adulta», argumentan.

Para la Asociación Católica de Propagandistas «una legislación así trivializa el valor de la vida humana. Y convierte al legislador en señor de la vida y de la muerte, cosa propia de los Estados totalitarios. Si afirmamos el derecho a la vida lo hacemos con la vida de todos y cada uno, también de los que están por nacer, de los enfermos y de los ancianos».

Por ello, animan a toda la sociedad civil «a reaccionar frente a unas leyes que nos hacen cada vez menos humanos, menos compasivos, y menos libres».