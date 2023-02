La primera pregunta que escuché fue «¿dónde está Dios?»

Una conversación conmovedora con un párroco de Alepo

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Turquía el lunes pasado, seguido de una serie de réplicas, incluida una de magnitud 7,5. Como resultado del cataclismo en Turquía y Siria, al menos varios miles de edificios se derrumbaron y decenas de miles de personas quedaron sin hogar. Más de 19.000 personas murieron en el terremoto de Turquía, según las últimas cifras. personas, en Siria – más de 3.4 mil.

Empezamos a despertar de la pesadilla del terremoto

Piotr Dziubak (KAI): ¿Cuál es la situación actual tras el terremoto de Alepo?

Padre Bahjat Elia Karakach OFM, párroco de St. Francis en Alepo: Ahora estamos empezando a despertar de la pesadilla del terremoto y ver nuestra realidad, para evaluar cómo es realmente el daño. Comprobamos el estado de las viviendas. Muchos de ellos ya no son aptos para vivir. Por eso, tenemos muchas familias desplazadas por razones de seguridad.

En muchos lugares improvisados, especialmente los pertenecientes a la Iglesia, recibimos personas sin techo. Estos puntos de admisión son principalmente escuelas e iglesias. Ahora tienes que comprobar y decidir quién puede volver a casa. Para aquellos para quienes es imposible, surge un gran problema. Estamos intentando, y seguiremos haciéndolo, ayudarlos a encontrar un nuevo hogar, o al menos alguna solución temporal.

En este momento estamos tratando de determinar cuántas familias se quedan sin hogar. Sin embargo, prácticamente todas las familias necesitan ayuda con la reforma. Casi todos los edificios han sufrido daños y no pueden dejarse sin reparar. Tenemos mucho trabajo por delante para ayudar a la gente a volver a algún tipo de normalidad en la vida cotidiana, si se puede decir que después de 12 años de guerra, la vida en Alepo puede ser normal.

Durante los 12 años de guerra en Siria, Alepo ha sufrido mucho, especialmente por el comportamiento de los rusos de los llamados «Grupo Wagner» que cometió muchas atrocidades allí, asesinando y destruyendo sistemáticamente la estructura de la ciudad. Ahora un terremoto muy grande, uno de los más grandes en la historia de esta región. Es difícil no preguntarse: «Dios, ¿por qué te fuiste de Siria, Alepo?«

Ese pensamiento está conmigo todo el tiempo. Cuando decimos que el terremoto fue de 7,8 en la escala de Richter, es una medida objetiva, pero no es exacta. La sensación de la fuerza de un terremoto depende de quién vive y en qué condiciones. Los que viven en una casa con protección sísmica estarán muy asustados, pero al final no experimentaron las dramáticas consecuencias de un terremoto. En cambio, quien vive en una casa que ya está en mal estado, seguro que se encuentra bajo los escombros.

Se puede decir que hay una medida subjetiva de sentir la fuerza de un terremoto. Cuando hablo de mala construcción de viviendas, no me refiero sólo a la mampostería. Toda la sociedad siria actual está muy tensa y es estructuralmente débil. Para algunos el sismo fue de 7,8 grados, pero para nosotros fue de 9 o 10 grados a nivel psicológico.

Debemos ser las manos de Dios para otras personas.

¿Cómo sobrevivió personalmente el padre a este cataclismo?

Tan pronto como salí corriendo del monasterio a la calle, estaba lloviendo, estaba oscuro, noté que la gente corría hacia la iglesia. El terremoto aún continuaba. La primera pregunta que escuché de una niña: «¿dónde está Dios?» No contesté.

En ese momento buscábamos refugio. Me doy cuenta de que esta es una pregunta muy difícil. Para mí también. No puedo responderles. Le dije a la gente en la iglesia, «en lugar de hacernos preguntas sobre la fe, sobre la existencia de Dios, necesitamos responder con acción. Ahora debemos actuar como si fuéramos las manos de Dios». Esta es la única respuesta posible.

Debemos ser las manos de Dios para otras personas. No podemos concentrarnos en nuestras heridas en este momento. Debemos ser generosos y solidarios con los demás. Esta es la única respuesta posible. Tal vez en el futuro lo haremos y puedan permitirse el lujo de las respuestas teológicas. No sabemos eso. Tal vez.

Creo que la presencia de la Iglesia es fundamental en este contexto. Para las personas, es el único punto de referencia en materia material y espiritual. Cuando comenzó el terremoto, ¿adónde corrió la gente? A nuestra iglesia.

Tratamos de estar presentes, de estar cerca de las personas, dando esperanza. Sin embargo, la esperanza debe estar respaldada por posibilidades. Las oportunidades en Siria ya eran muy limitadas antes. Muchas personas querían irse del país, buscando una oportunidad de construir un futuro en otro país.

No sé qué pasará ahora. Probablemente solo la gente más pobre se quedará aquí. Nuestra misión definitivamente no se rendirá. Los más pobres son parte del pueblo de Dios.

No hay ayuda de organismos internacionales

El embargo contra Siria sigue vigente. En el contexto del terremoto, ¿qué ayuda material concreta está llegando a Alepo?

Viene muy poca ayuda. Estoy aquí y veo. Pensé que las organizaciones internacionales estarían más presentes. Hemos estado buscando colchones desde el primer día del terremoto. Hasta ahora no hay ninguno. La gente tiene que acostarse en algo. Por ahora duermen en sillas, en bancos o simplemente en el suelo. No podemos organizar tantos colchones necesarios. Todos los días recibimos garantías de que lo harán. Y así pasa todos los días. Gran parte de la ayuda que nos llega proviene de sirios de otras partes del país. No vemos ninguna ayuda internacional hasta ahora.

Hay que distinguir entre la ayuda que nos dan los amigos o las organizaciones benéficas. Esta ayuda nos llega con gran dificultad. En primer lugar, es la ayuda financiera. Gracias a esto, podemos comprar lo más urgente. Permítanme repetir: no tenemos ayuda de las organizaciones internacionales.

Cuando recibe dinero, ¿tiene la oportunidad de comprar lo que necesita en el acto? Se trata de medicinas, alimentos, colchones y otras necesidades.

Tenemos esa oportunidad hoy. En el bazar de Alepo todavía podemos comprar todo lo que necesitamos. Me temo que las cosas se acabarán pronto. Nadie sabe el futuro. Estamos constantemente preocupados por nuestro destino. Sin embargo, si no es en Alepo, en otros lugares podemos comprar lo que necesitamos.

¿Está el gobierno sirio haciendo algo concreto para ayudar a las víctimas del terremoto?

Están tratando de hacer algo. El alcalde de la ciudad me llamó muchas veces preguntando qué necesitábamos. Nos trajeron algunas de las cosas que necesitábamos. Nuestra cocina antes del terremoto servía 1.200 almuerzos al día. Ahora son casi 3 mil. comidas. Necesitas gas para cocinar. Necesitamos harina, aceite, arroz. El alcalde nos ayudó repartiendo pan. Recuerde que las instituciones de nuestro país son muy débiles y no tienen suficientes fondos. Es difícil esperar algo de ellos.

Entrevistado por Piotr Dziubak