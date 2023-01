El ilusionante mensaje de Albert Llovera, el piloto parapléjico que compite en rallys

Hace unos días tuvo que abandonar el Dakar a causa de una avería mecánica en su camión

A pesar de vivir atado a una silla de ruedas desde los 19 años, cuando tuvo un accidente de esquí mientras participaba en un campeonato en Sarajevo, Albert siempre se ha mantenido activo. Y lo más importante, ilusionado con la vida.

El mismo afirma en su página web que «al final, después de todo, me siento afortunado de no haber tenido una vida fácil y asentada». Por eso, desde el día después de su aparatoso accidente en 1985 – suele decir que a los reveses de la vida no les da más de 24 horas – ya se puso a pensar en cómo seguir en forma.

Espíritu luchador y competitivo

Así que después de unos meses jugando en la liga estadounidense de baloncesto adaptado y a pesar de conseguir, nada menos, que ser subcampeón en ese país y subcampeón del mundo por clubes con su equipo Charlosteville Cardinals, decidió dejar la canasta y el balón y eligió probar las 4 ruedas.

Regresó entonces a su Andorra natal y allí se preparó para disputar la Copa Peugeot de rallies. La experiencia le enganchó y cómo no se le dio nada mal, siguió compitiendo. De hecho, es el único piloto discapacitado que ha participado en el Campeonato del Mundo de Rallies, enfrentándose a rivales sin ninguna discapacidad.

Disputar el Rally Dakar

Debido a su determinación y voluntad de superación, se preparó física y mentalmente y en 2007 participó por primera vez en el Rally Dakar. Sus ganas de vivir y sus sueños siempre van muy por delante de sus limitaciones.

Las dos primeras ediciones en las que intervino en esta dura carrera lo hizo en automóvil, en 2015 eligió un buggy y desde 2016 lo hace en camión. Este año 2023 es su octava participación y ha conducido un camión con el equipo Ford Trucks junto a su sobrina Margot.