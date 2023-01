¿Quién fue Salomé, la (legendaria) comadrona de la Virgen?

El personaje nunca se menciona en los evangelios canónicos. Son los evangelios apócrifos los que mencionan con frecuencia a Salomé, la partera incrédula que, a pesar de su escepticismo, tuvo que admitir que se trataba de una virgen que acababa de dar a luz a un hijo

El área de enterramiento que, durante siglos, la tradición cristiana ha identificado con la tumba de Salomé, la legendaria partera de la Virgen María, pronto estará abierta al público en Israel.

Así lo anunció unos días antes de Navidad la Autoridad de Antigüedades de Israel, anunciando que finalmente había completado el trabajo de restauración y seguridad iniciado en 1984 en un área de entierro de unos 350 metros cuadrados, en cuyo interior se desarrollaron rastros de una intensa devoción en los primeros siglos de la historia cristiana se han encontrado.

Es plausible, según los eruditos, que la tumba originalmente albergara los restos de una mujer judía llamada Salomé; con el tiempo, esto habría llevado a los fieles a identificarla con la tumba de un personaje (no) evangélico, muy querido por los cristianos de los primeros siglos: Salomé, la partera (imaginaria) de la Virgen María.

Pero, ¿quién era exactamente esta mujer y cuáles son las leyendas que se cuentan sobre ella?

En primer lugar, será bueno despejar el campo de cualquier malentendido: como es bien sabido, ninguno de los evangelios canónicos menciona a una partera que acudió al lecho de María. El personaje de Salomé aparece solo en algunos evangelios apócrifos de la infancia y, por lo tanto, debe considerarse evidentemente legendario.

Después de todo, la función narrativa que desempeña el personaje es clara: las palabras de Salomè (profesional de la salud que había ayudado a cientos de mujeres a dar a luz, por lo que tenía una experiencia indudable en el tema) pretendían testimoniar una vez más la total naturaleza extraordinaria del embarazo de María (en caso de necesidad).

Salomé en el Protoevangelio de Santiago: la primera conversa de la historia

La primera mención de Salomé se encuentra en el Protoevangelio de Santiago, un apócrifo de origen muy antiguo, seguramente ya conocido a mediados del siglo VI.

Según el texto, María fue presa de los dolores del parto cuando aún no había cruzado los muros de la ciudad de Belén. Como era evidente que la Virgen no habría tenido tiempo de llegar al centro de la ciudad, se adaptó a dar a luz en una cueva en plena naturaleza.

José se apresuró hacia la ciudad, yendo a buscar una partera, pero no fue lo suficientemente rápido. Cuando los dos regresaron a la gruta, María ya estaba amamantando al bebé: madre e hijo estaban rodeados por una nube luminosa, por lo que la partera no tuvo dificultad en creer lo que, además, ya le había dicho José, para compartir con ella la particularidad. de la situación (de hecho, ese infante divino nació en circunstancias bastante excepcionales, ¡concebido y nacido de una mujer virgen).

Conmovida por lo que acababa de ver, la partera regresó a su casa y poco después le contó a su amiga, una mujer llamada Salomé, su experiencia. ¿Quién, en esta versión de la leyenda, es la partera que José llamó a la cueva? Sin embargo, se pensaría que también ejercía la misma profesión, dada la continuación de la historia.

Al escuchar las palabras de su amiga partera, Salomé no creyó ni por un instante lo que escuchaba: ¿cómo era posible que una virgen pudiera concebir y dar a luz un hijo?

Llena de escepticismo, decidió ir a la cueva y pidió poder visitar personalmente a María, para comprobar su virginidad. Nuestra Señora accedió gentilmente a dar ese testimonio, pero la osadía de la incrédula partera no quedó impune: en cuanto Salomé intentó visitar a la Virgen, vio que su mano se secaba de repente (como si la hubiera «quemado por fuego», para usar las palabras de los apócrifos).

Molesta, la mujer se echó a llorar pidiendo perdón a Dios por su escepticismo; y vino el perdón, por boca de un ángel que se apareció a su lado y le ordenó acariciar al Niño con su mano quemada, si es que en verdad tenía fe en él. Y así, con ese toque salvador, la mujer fue sanada: recuperó la salud, pero sobre todo ganó la fe. Desde cierto punto de vista, Salomé fue la primera incrédula en convertirse frente a Jesús.

La oración de arrepentimiento de Salomé en el Evangelio de Pseudo-Mateo

El personaje de la partera incrédula vuelve en el Evangelio del Pseudo-Mateo, un apócrifo que fue muy popular en Europa desde el siglo X. La leyenda se desarrolla según el mismo argumento ya descrito, con pequeñas variaciones de poca importancia: María no dio a luz completamente sola, pues fue una hueste de ángeles quienes la asistieron; José, habiéndose ido en busca de una partera, regresó al lugar donde estaba su esposa quedando dos: la benévola Zelomi, que no dudó en creer en la virginidad de María, y la incrédula Salomé, que en cambio pretendió comprobarla personalmente, con las consecuencias que ya hemos descrito.

Sin embargo, el autor de los apócrifos gasta mucha energía en subrayar que Salomé no era mala después de todo: cuando se dio cuenta de que había pecado por su excesivo escepticismo, la mujer rompió a llorar orando: «Señor, tú sabes que yo Siempre he temido, y he cuidado de todos los pobres sin retribución alguna por lo que recibían: Nunca he aceptado nada de una viuda o un huérfano, y nunca he dejado que un pobre se vaya de mí con las manos vacías. Y he aquí, me convertí en un miserable a causa de mi incredulidad».

Fueron precisamente estas palabras de arrepentimiento las que hicieron que un ángel invitara a Salomé a acariciar fielmente al Niño: y aquí, de nuevo, estaba la curación milagrosa.

La curación de la comadrona paralítica en el evangelio de la infancia árabe-siríaco

Por otro lado, el personaje de la comadrona presente en el Evangelio de la infancia árabe-siríaco, apócrifo de origen oriental probablemente del siglo XII, presenta algunas variaciones significativas.

En este caso, la mujer que San José decide llevar al lecho de María tiene la inquietante característica de ser «una vieja paralítica», ahora completamente incapaz de usar sus manos debido a una enfermedad (afortunadamente, también en este caso la Virgen ya había dado a luz cuando la partera lisiada la alcanza).

No hay duda, no hay incredulidad en esta versión de la leyenda: sólo la tranquila conversación entre una madre primeriza y una anciana que hace todo lo posible por ayudarla, como puede, después de dar a luz.

La comadrona (que, en este caso, permanece en el anonimato) le explica a María que ha perdido el uso de las manos; y es la Virgen quien le sugiere que acaricie al Niño con fe. Naturalmente, el milagro no se hizo esperar.

En el Evangelio armenio de la infancia, Eva es la primera mujer en adorar al Niño Jesús

¿La variación más sorprendente del tema? Probablemente sea lo que nos ofrece el Evangelio armenio de la infancia, un apócrifo que nos ha llegado a través de sólo dos manuscritos, celosamente conservados a lo largo de los siglos por los monjes mekhitaristas.

La narración se basa en lo ya descrito en el Proto-Evangelio de Santiago: María da a luz sola en una cueva mientras José busca una partera; la comadrona se da cuenta enseguida de que está ante un parto prodigioso; poco después, le cuenta su experiencia a una mujer llamada Salomè que, incrédula, quiere comprobar por sí misma: sigue el castigo, el arrepentimiento y el milagro salvador que devuelve la salud al converso.

En este caso, sin embargo, el personaje más interesante de la leyenda no es Salomé sino la partera creyente, cuyo nombre también aportan los apócrifos: Eva.

Sí, esa Eva.

Según el Evangelio armenio de la infancia, la primera mujer que se inclinó ante Jesús fue Eva, la esposa de Adán, madre de todos los vivientes, que había vagado por el mundo durante siglos meditando en sus faltas.

Pero estar frente al Niño Jesús finalmente llena su corazón de alegría y alivio: «Vine a ver con mis propios ojos cómo se realizaba mi redención» dice la mujer que cargaba con el peso de haber cometido el pecado original, arrodillándose frente a de la Inmaculada Concepción.

Y –nos dice el apócrifo– Eva «tomó al niño en sus brazos y comenzó a acariciarlo y abrazarlo con ternura». Una leyenda claramente, por supuesto. Sin embargo: qué bonitas son, ciertas leyendas.