Elegido obispo en Siria un sacerdote que fue prisionero del ISIS

Un sacerdote sirio que pasó cinco meses en cautiverio por parte del grupo yihadista Estado Islámico ha sido elegido arzobispo de una archidiócesis sirocatólica. Según se supo el sábado 7 de enero, el Sínodo de Obispos de la Iglesia Católica Siria eligió al P. Jacques Mourad como arzobispo de Homs, Siria. El Papa Francisco ha dado su consentimiento a la elección.

La Iglesia sirocatólica es una de las 23 Iglesias católicas orientales en comunión con Roma, y cuenta con unos 175.000 fieles en Oriente Medio y en la diáspora.

El recién elegido prelado saltó a la escena internacional tras ser secuestrado, torturado y finalmente liberado por el Estado Islámico. Entrevistado por Aleteia en 2015, el hoy arzobispo Mourad dijo que «sintió la presencia de Jesús» durante su cautiverio de meses.

Mourad, de 54 años, nació en Aleppo, Siria, y asistió al seminario en Charfet, Líbano. Se graduó de la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik. Hizo votos religiosos el 20 de julio de 1993 en la comunidad monástica católica siríaca de Deir Mar Mousa Al-Abashi, a unas 50 millas al norte de Damasco. Fue cofundador del monasterio con el jesuita Paolo Dall’Oglio, un sacerdote italiano que fue secuestrado en 2013 y del que no se han vuelto a tener noticias.

Diálogo con los musulmanes

Mourad fue ordenado sacerdote el 28 de agosto de 1993 y de 2000 a 2015 dirigió el monasterio ecuménico de Mar Elian, cerca de la ciudad de Qaryatayn, a unas 62 millas de Palmira. Su misión principal entonces era trabajar por el diálogo con los musulmanes.

Según la Assyrian International News Agency, Mar Elian fue fundada en el siglo V como un monasterio ortodoxo siríaco. En el siglo XVII se convirtió en católica. En tiempos modernos, fue renovado por el P. Dall’Oglio.

Nadia Braendle, una mujer suiza que trabaja con The Friends of Mar Moussa y conoce al arzobispo Mourad desde hace años, en 2015 lo definió como un «gran hombre» que «se negó a convertirse en obispo porque quiere trabajar con el pueblo de Siria. musulmanes y cristianos». Según ella, él es el tipo de persona que necesita Siria.

Guerra civil

Durante la guerra civil siria, la ciudad de Qaryatayn fue conquistada repetidamente por las milicias anti-Assad y bombardeada por el ejército sirio. Mourad, junto con un abogado sunita, actuó como mediador para garantizar que el centro urbano de 35.000 habitantes se librara durante largos períodos de enfrentamientos armados.

Su monasterio acogió a cientos de refugiados, incluidos más de 100 niños menores de 10 años. Mourad y sus amigos cubrieron las necesidades básicas para su supervivencia buscando la ayuda incluso de donantes musulmanes.

El 21 de mayo de 2015, Mourad fue secuestrado en Quaryatayn por hombres armados desconocidos cuando ISIS invadió Palmira. El grupo yihadista destruyó el monasterio de Mar Elian.

Mourad luego describió su vida en cautiverio y dijo que los militantes de ISIS lo retuvieron durante cuatro días encerrado en un automóvil en las montañas antes de trasladarlo.

En una entrevista con el periódico libanés L’Orient-Le jour, describió cómo lo amenazaron con decapitarlo varias veces si no se convertía al Islam. Fue azotado y sometido a un simulacro de ejecución.

«La primera semana fue la más dura: después de estar retenido durante varios días en un automóvil, me llevaron, el domingo de Pentecostés, a Raqqa [la «capital» siria del Estado Islámico]. Viví esos primeros días en cautiverio dividido entre el miedo, la ira y la vergüenza», dijo.

«Considéralo un retiro espiritual»

Al octavo día, una persona vestida de negro ingresó a su celda. Mientras el sacerdote creía que su final estaba cerca, el hombre entabló una conversación. Mourad preguntó por qué lo habían secuestrado. «Considéralo un retiro espiritual», respondió su carcelero.

«Desde entonces, mi oración, mis días tomaron un sentido», dijo. «Sentí que a través de él, era el Señor quien me enviaba estas palabras. Ese momento fue un gran consuelo para mí. A través de la oración, pude recuperar mi paz. Era mayo, el mes de María. Empezamos a rezar el Rosario, que antes no rezaba mucho. Mi relación con la Virgen fue renovada por ello».

«La oración de Santa Teresa de Ávila: ‘Nada te turbe, nada te espante…’ también me sostuvo. Una noche le inventé una melodía, que empecé a tararear. La oración de Charles de Foucauld me ayudó a abandonarme en las manos del Señor, consciente de que no tenía elección. Porque tenía todas las indicaciones de que, o me convertía al Islam, o sería decapitado».

«Casi todos los días alguien entraba en mi celda y me preguntaba sobre mi fe», continuó. «Viví cada día como si fuera el último. Pero no cedí. Dios me dio dos cosas: silencio y amistad. Sabía que algunas respuestas podían provocarlos, que una sola palabra podía condenarte. Así, me cuestionaron sobre la presencia de vino en el convento. El hombre me interrumpió cuando comencé a responder. Encontró mis palabras insoportables. Yo era un ‘infiel'».